GÅR KAMP I NATT: Jack Hermansson på vei inn til innveiingen i Rio med det norske og svenske flagget over skuldrene. Foto: Viaplay Fighting

UFC-Hermansson avslører kampplanen før nytt Brasil-oppgjør

Publisert: 12.05.18 09:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-12T07:14:29Z

Jack Hermansson (29) har vunnet alle sine UFC-kamper – med unntak av de to som har gått i Brasil. Natt til søndag prøver den uredde «norsksvensken» seg igjen. Motstander er den brasilianske veteranen Thales Leites (36).

– Dette føles ut som en hvilken som helst kamp. Presset er der uansett, og jeg mener det er tilfeldig at jeg har tapt to ganger i Brasil. Likevel ser jeg jo poenget, sier Hermansson.

Et poeng er at han tapte sin siste UFC-kamp, på teknisk knockout mot Thiago Santos i oktober i fjor . Det var på et stevne i São Paulo, Brasil, og Hermansson kom ditt stinn av selvtillit etter å ha knust Bradley Scott og Alex Nicholson i første runde tidligere samme år.

Se UFC-stevnet natt til søndag direkte, eller i opptakt, på Viaplay Fighting fra kl. 00.15. Hermansson skal i aksjon i kamp nummer to.

Han har totalt tre seirer og to tap i UFC, for i 2016 slo han Scott Askham på poeng, før det ble submission-tap mot Cezar Ferreira, også det i São Paulo. På det tredje forsøket i Brasil bør det nesten lykkes for Hermansson.

– Jeg vet ikke hva et eventuelt tap vil medføre. Jeg føler meg aldri trygg på UFC, og en profil som Yair Rodriguez ble nylig kuttet. Jeg føler jo også at det er en risk hvis jeg ryker nå, men det skal ikke skje. Jeg føler meg sinnssykt bra nå, så da kan faktisk ingenting gå feil, sier Hermansson og ler.

MMA-studio: Ukentlig program med fokus på norske fightere og UFC

Han har svensk pass er bosatt i Oslo med norsk samboer, og trener på Frontline Academy sammen med blant andre Mohsen Bahari som er med til Rio for å bistå i hjørnet. De har også lagt en klar kampplan mot Leites, en 36-åring som debuterte i UFC for over 11 år siden.

– Jeg skal holde et høyt tempo, legge hardt press på ham og skape mange situasjoner. Han er ikke noen superteknikker stående, men «svinger hardt» og har gode «lowkicks». Jeg er mer komplett stående, og må unnvike suserne hans, sier Hermansson.

Leites har totalt 35 MMA-kamper i karrieren, og vunnet 27 av dem. I UFC har han 16 kamper og seks tap. Totalt står Leites med 15 submission-seirer.

– For å si det sånn, så er det viktig at jeg ikke havner på bakken med ham oppå meg, sier Hermansson etter å ha veid inn til 84,4 kilo – under mellomvektsgrensen.

–Hva betyr en seier for deg i Rio?

– Jeg tror det kommer veldig an på hvordan kampen ser ut. Blir det en «fet» kamp med en spektakulær avslutning, så kan det kaste meg inn en storkamp. Det kan jo også bety en bonus, som kommer godt med, sier Hermansson.

Det deles nemlig ut flere bonuser på hvert UFC-stevne. Kveldens knockout, kveldens submissjon og kveldens kamp belønnes med 50.000 dollar, eller rundt 400.000 kroner.

Amanda Nunes går hovedkampen på UFC 224 i Rio. Hun skal forsvare bantamvekt-tittelen sin mot Raquel Pennington. På stevnets hovedkort skal også de brasilianske superveteranene Vitor Belfort og Lyoto Machida møtes.

Denne artikkelen handler om MMA

Kampsport