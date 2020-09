FORSVARSTALE: Bokseren Hadi Srour var proff og hadde en mulighet til å kvalifisere seg for Tokyo-OL. Tirsdag må han overbevise Domsutvalget i Norges idrettsforbund om at den positive dopingprøven han avla i fjor er feil. Bildet er fra Srours pressekonferanse 4. september 2019, etter at saken ble kjent. Foto: Vidar Ruud, NTB

Dopinghøring for Srour: – Jeg skal bli trodd

Hadi Srour (24) er usikker på om han vil fortsette boksekarrieren, selv om han etter Domsutvalgets åpne høring tirsdag skulle bli frikjent fra påstanden om at han har dopet seg med syntetisk Epo.

– Spørsmålet er om jeg har igjen lidenskapen til å drive med dette. Dette blir enten siste dans for meg, eller – vi får se. Alt avhenger av hva som skjer, sier Hadi Srour.

4. september i fjor bekreftet Srour til VG at han hadde avlagt en positiv dopingprøve. Ifølge analysen ved laboratoriet i Oslo inneholdt den spor av «utholdenhetsdopet» Epo i såkalt syntetisk form – at det må ha blitt tilført Hadi Srours kropp ved injekson – og ikke blitt produsert på naturlig vis i den.

Advokat Niels Kiær fører saken for påtalenemnda, som krever at Domsutvalget dømmer Hadi Srour til fire år utestengelse fra idretten.

Hadi Srour sier at han natten før han avla den positive prøven, i midten av juli i fjor, «ravet» på Stavernfestivalen.

Han har fra første stund og hele tiden hevdet sin uskyld. Slik fremla han den under sin pressekonferanse 4. september i fjor:

14 måneder senere, tirsdag 22. september, må han under høringen i et lokale på Ullevaal stadion imidlertid overbevise Domsutvalget i Norges idrettsforbund om at den positive prøven er feil.

Det er satt av en dag til høringen. I Norges idrettsforbunds presseinvitasjon til den, påpekes det at de muntlige forhandlingene er begrenset til bevisførsel vedrørende et analysesvar, og at øvrige deler av saken vil behandles skriftlig.

Hadi Srour har innkalt Erik Boye (73), blant annet tidligere professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, for å vitne. Erik Boye er pensjonist etter å ha vært ansatt ved Radiumhospitalet i 44 år. Han jobber fortsatt litt der. Han underviser også ved universitet på Blindern. Boye, samt tre andre «i en liten gruppe», har i mange år virket som ekspertvitne i forbindelse med Epo-saker internasjonalt og i idrettens voldgiftsrett Cas.

I tillegg møter Srour med advokat Brynjar Meling som bistand.

– Jeg har lagt ned 70–80–90 timer, om ikke mer, for å forstå hva som er Epo og hvordan man får det i kroppen. For å forstå hvordan en prøve først kan være positiv, så negativ. Det er ikke enkelt, sier Hadi Srour.

Dette er andre gang Niels Kiær er påtaleperson for en dopingsak med Epo som «hovedingrediens» i norsk idrett. Det har bare vært to.

Den første var mot kappgjenger Erik Tysse, som testet positivt på det foran friidretts-EM i 2010 – og ble idømt strengeste utelukkelse den gang: To år.

– Jeg skal sitte der og virke troverdig. Snakke min sak, og bli trodd, sier han.

På spørsmål om han har oversikt over antall ganger han er blitt testet siden han som toppidrettsutøver ble pålagt meldeplikt overfor Antidoping Norge, det vil si at han må oppgi et tidsintervall og sted hver dag for hvor dopingjegerne kan få tak i ham, svarer han 22 til 23 ganger siden 1.1 2016.

Han tilføyer at har «misset» et krav om prøvetaking.

Hadi Srour hadde nettopp undertegnet den da han i fjor sommer, etter å ha bokset sin fjerde proffkamp, fikk beskjeden som endret hans tilværelse og fremtidsutsiktene. Han hadde også en drøm om å bokse i OL for Norge. Den er slukket for godt. Hadi Srour har flyttet fra Tønsberg til Oslo for å studere realfag.

– Tønsberg ble litt for lite, sier han.

