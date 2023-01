FIGHTER: Nils Arne Morka poserer foran premiesamlingen i huset hjemme i Jaren. Bildet til høyre er etter at han tok gull i nordisk mesterskap.

Boksemesteren fikk ALS: − Nå er jeg «i ringen» hver eneste dag

Nils Arne Morka (38) er ringside når Kai Robin Havnaa (34) og Bernard Angelo Torres (26) bokser i Chateau Neuf i Oslo lørdag kveld. Selv var han en meget lovende bokser før han ble rammet av ALS.

– Boksingen var med på å bygge gode verdier som jeg tok med meg videre i livet, sier Morka til VG.

VG+ Sport: Se lørdagens boksestevne fra kl. 18.30

I 2003 tok Morka bronse i junior-EM, og året etter ble han seniornorgesmester i 81-kilosklassen.

– Det er bronsemedaljen i EM jeg setter høyest. Det er ikke mange fra Norge som har klart det, men det var også en stor opplevelse å bli norsk mester som senior og nordisk mester to ganger, sier Nils Arne Morka.

Han svarer på VGs spørsmål via en øyestyrt talemaskin. I august 2020 fikk han nemlig diagnosen ALS, og Morkas sterke historie er detaljert skildret i Aftenposten med blant annet dokumentarfilmen «Kunsten å dø».

Info Dette er ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) ALS er en sjelden nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Dette medfører gradvis økende lammelser og muskelsvinn, og hos noen kognitive vansker.

Ved ALS rammes de motoriske nervecellene av en gradvis og vedvarende degenerasjon, det vil si at de svinner hen og blir borte. Som følge av dette opplever pasienten gradvis økende lammelser. Muskulaturen blir svakere, mer slunken, stivere og tregere. Sykdommen kan hos mange også ramme kognitive funksjoner.

Per i dag finnes det ingen behandling som kan stanse sykdomsutviklingen ved ALS eller reparere nervecellene. Kilde: Helse-Norge Les mer om ALS på VG her Vis mer

38-åringen har vært klar på at han vil ha mest mulig åpenhet rundt sin situasjon, og gjennom sin Instagram-konto viser han hvordan hverdagslivet arter seg med den alvorlige diagnosen.

– Kampsport har en stor plass i hjerte mitt. Jeg lever stort sett gjennom øynene, så det å se boksing liv gir økt livsglede for meg, forklarer Morka.

Les også: NHL-stjernen som fikk ALS: Historien om Börje Salming

Han gleder seg enormt til å være til stede på et boksestevne igjen. Hans tidligere trener i Gran bokseklubb, Kjell Sørum, er nå trener for Bernard Torres – som skal i aksjon lørdag kveld.

Info Dette er kampene i Chateau Neuf 28. januar:Vis mindre Andreas Skarvold Iversen (debut) – Sandro Tvauri (1 seier, 0 tap) Aleksander Martinsen (1–0) – Giorgi Kandelaki (12–52)

Jamshid Nazari (8–1) – Frank Madsen (7–3)

Bernard Torres (16–1) – Christian Avila (18–7)

Kai Robin Havnaa (17–0) – Hany Atiyo (18–6) Stevnet sendes direkte på VG+ Sport Vis mer

– Jeg reiser sammen med broren min, som også er veldig glad i boksing. Vi bokset mye sammen, og reiste på mange stevner før jeg ble syk. Jeg skal også ha med meg venner, og samboeren min, sier tobarnsfaren.

Samler inn penger

Det er Max Mankowitz og Norway Box Promotion som arrangerer stevnet i Chateau Neuf, og da Mankowitz fikk vite at Morka hadde skaffet seg billetter til stevnet ville han markere det med en innsamling.

GUARDEN OPPE: Nils Arne Morka kjemper en daglig kamp mot ALS. Minnene fra boksekarrieren har en egen plass hjemme i huset.

Det er nå opprettet en Spleis, som Morka har bestemt at skal gå til ALS Norge.

– Det er veldig hyggelig at boksemiljøet viser støtte, selv om det er mange år siden jeg var aktiv. Jeg ønsker at pengene som samles inn skal gå til å gi en person som har fått diagnosen ALS ekstra gode minner og opplevelser før sykdommen er kommet for langt, sier Morka.

ELEVEN OG LÆREREN: Nils Arne Morka avbildet sammen med trener Kjell Særum tidlig på 2000-tallet.

I november 2020, tre måneder etter at han hadde fått diagnosen, dro Morka tilbake til lokalene hos trener Sørum.

Da ville han gjennomføre en siste bokseøkt med gamletreneren, selv om sykdommen allerede hadde satt sitt preg på den frem til da topptrente mannen.

– Kjell har betydd veldig mye og lært meg alt innenfor boksingen. Som ung og vilter ungdom kan jeg nok takke boksingen for at det gikk riktig veien for meg, sier Morka.

Se video fra treningsøkten på Morkas Instagram-konto:

– Som bokser på et lokalt sted, blir man fort testet ut på lokale puber og slike ting. Jeg husker veldig godt da Kjell måtte stenge meg ut av klubben fordi jeg hadde brukt idretten utenfor ringen. Det fikk harde konsekvenser, og jeg gikk glipp av et NM på grunn av det.

–Det var en god lærepenge som fikk meg ekstra motivert, sier Morka i dag.

– Lærte du noe i boksingen som du nå kan dra nytte av i sykdomssituasjonen din?

– Viljen til å ikke gi seg, vil jeg trekke frem. Samtidig må du være smart og tilpasse deg nye endringer hele tiden. Det å ha ALS på mitt stadium er jobb 24/7. I ringen handler det om å overleve, og nå er jeg «i ringen» hver eneste dag.

NY ELEV: Trener Kjell Sørum og Bernard Angelo Torres avbildet i 2018.

Sørum har de siste årene vært trener for Torres, som er en av Norges aller mest spennende proffboksere. Da Morka hadde lagt opp sin egen karriere drev han flere sportsbutikker og sponset Torres med utstyr.

Etter at han fikk ALS-diagnosen kom det mange støtteerklæringer, men en av de mest spesielle var da Torres etter en seier i Spania markerte oppe i ringen med en plakat der det sto «Keep fightin Nils Arne. #fightALS».

– Det var en veldig fin opplevelse å se det. Uten støtte er det veldig vanskelig å stå i kampen mot ALS, sier Morka som nå altså får følge Torres og de andre norske bokseprofilene live lørdag kveld.

VG+ Sport: Se lørdagens boksestevne fra kl. 18.30