Sjokktap etter 13 år: Cecilia Brækhus mistet verdensmesterbeltene

Så var en æra over. Cecilia Brækhus (38) er ikke lenger ubeseiret verdensmester i boksing.

20. januar 2007 vant hun sin første proffkamp. I sin 37. kamp natt til søndag, 13 år senere, var det slutt. Jessica «CasKILLA» McCaskill ble for sterk for Cecilia Brækhus på gaten i USA.

– For en skrell! Hva skjedde her nå, egentlig? Men det er ikke helt ufortjent heller, sa en sjokkert Viaplay-kommentator Thomas Hansvoll på direkten.

I løpet av ti runder mellom skyskraperne i storbyen Tulsa ble den norske bokseren rystet av McCaskill. På samme måte som for to år siden mot Kali Reis, der det amerikanske publikumet buet på avgjørelsen om å gi Brækhus seieren.

Denne gangen var ikke dommerne på Brækhus’ side. Én av tre klarte ikke skille de to, mens to dommere ga amerikaneren seieren med 97–93 og 96–94.

TAPTE: Cecilia Brækhus maktet ikke slå amerikanske Jessica McCaskill. Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland / Matchroom

– Om dette var min siste kamp, kunne jeg ha forlatt kvinneboksingen og sagt: «Jeg var en del av dette. Jeg var med på å ta kvinneboksing til dette nivået, sa Brækhus etter kampen ifølge Dazn, som sendte kampen i USA.

– Dette var for fjerdeklasse og hjemløse Jessica. Dette var for den lille jenta som ikke brydde seg om hva andre tenkte om henne, og lærte å elske seg selv om hun var veldig rar, sier McCaskill etter seieren ifølge den Dazn.

Brækhus kjempet og ga alt hun hadde, men til slutt var det «underdogen» Jessica McCaskill som kunne strekke armene i været.

– Jeg synes ikke Cecilia bokser slik hun pleier. Jeg har aldri sett henne bli truffet så mye før, sa Viaplay-kommentatoren på lufta da McCaskill fikk et tidlig overtak, og kampen fortsatte i samme spor.

I løpet av kampen slo McCaskill 499 slag mot Brækhus, mens Brækhus slo kun 269 slag mot amerikaneren. Likevel var Brækhus langt mer treffsikker, hun traff på 85 av sine slag, mens McCaskill traff på 84 slag. Men det var altså amerikanernen som gikk seirende ut av kampen.

NY MESTER: Jessica McCaskill. Foto: Ed Mulholland / Matchroom / Ed Mulholland / Matchroom

Det betyr at alle verdensmesterbeltene går til den 35 år gamle amerikaneren som gikk opp i vektklasse for å møte Brækhus.

Disse titlene mistet Brækhus:

WBC-beltet: Vunnet 14. mars 2009, mot Vinni Skovgaard (11 år)

WBA-beltet: Vunnet 14. mars 2009, mot Vinni Skovgaard (11 år)

WBO-beltet: Vunnet 15. mai 2010, mot Victoria Cisneros (10 år)

IBF-beltet: Vunnet 14. september 2014, mot Ivana Habazin (6 år)

IBO-beltet: Vunnet 26. februar 2016, mot Chris Namus (4 år)

Den norske bokseren hadde muligheten til å bli historisk søndag kveld, som den eneste bokseren i verden med 26 tittelforsvar. Men det stoppet på 25 – samme som den amerikanske bokselegenden Joe Louis.

Det var første gang Brækhus var i aksjon siden november i fjor. I utgangspunktet skulle hun møte McCaskill i april, men kampen ble utsatt på grunn av coronapandemien. De siste månedene har 38-åringen isolert seg i California og ventet på denne kampen – som dessverre ble en nedtur.

Her i Norge var det Viaplay som viste oppgjøret, men i USA ble kampen sendt og produsert av Dazn. Det var første gang den gigantiske strømmetjenesten leverte en kvinnekamp som hovedkamp på deres plattform.

Og kanskje betyr den historiske bragden litt for Brækhus, selv om det ble tap.

For på pressekonferansen før storkampen ble hun spurt om hva hun ønsket at hennes «legacy» skulle være etter at hun hadde hengt fra seg boksehanskene. Og «The First Lady» hadde et klart svar:

– Jeg føler at jeg lever min «legacy» akkurat nå. Jeg er en del av utviklingen innen kvinneboksing. Jeg er en del av dem som har pushet på for at kvinner skal få være med i OL, for at kvinner skal få være hovedkamp, og for at kvinner skal få bedre betalt. Jeg føler jeg er en del av det, og når jeg gir meg er det noe som får meg til å føle meg bra, sa hun, og la til:

– Jeg er ekstremt stolt over det.

