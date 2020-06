NASJONALDAG: Grace Bullen tok på seg bunaden og gjestet «God morgen Norge» på 17. mai. Bildet er tatt foran Oslo rådhus i etterkant. Foto: Privat

Grace Bullen forteller om ubehagelig 17. mai-opplevelse: Ble spyttet etter

I et Instagram-innlegg tar Grace Bullen (23) et oppgjør med de som mener at rasisme ikke finnes i Norge, samtidig som hun forteller om en ekkel episode fra nasjonaldagen der hun ble spyttet etter.

«Hvor skal jeg begynne? Rasisme finnes i Norge!»

Slik åpner Fredrikstad-jenta innlegget som forteller om ubehagelige opplevelser på nasjonaldagen, hvor hun sier at hun mottok rasistiske kommentarer og ble spyttet etter.

«Gå tilbake til dit du kom fra» og «din jævla NAV’er» er noe av det Norges beste kvinnelige bryter forteller at hun fikk høre.

– Alt har sin bølge, og demonstrasjonene i USA og Norge, og kommentarene om at rasisme ikke finnes i Norge ... jeg ønsket å gi min side av det. Det finnes rasisme i Norge. Det er mange som velger å komme med stygge kommentarer, sier Bullen til VG om hvorfor hun ønsker å dele sin historie.

Hun hadde vært på «God morgen Norge» i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen og var ikledd sin bunad, og skulle hjem til Fredrikstad for å feire videre med familien. Det var på togreisen hjem hendelsen oppstod.

– Det var visst noen som ikke likte det jeg hadde på meg. Men i stedet for å bare bruke ord, valgte han i tillegg å spytte på meg. Jeg var veldig overrasket, for det har aldri skjedd før. Men den handlingen der skal ikke ødelegge dagen min, sier hun.

I februar ble hun europamester:

23-åringen sier at hun aldri føler seg mer norsk enn når kan våkne på 17. mai, ikle seg bunaden og veive høyt med flagget.

I sommer drømte hun å ta OL-medalje i Tokyo, men mesterskapet ble utsatt som følge av coronaviruset.

Hun har tidligere uttalt seg til Fredriksstad Blad om temaet, hvor hun sier at rasismen ikke har gått verst utover henne selv, og at hun heller aldri har opplevd rasisme i brytemiljøet.

Som idrettsutøver har bryteren selv ilagt seg karantene og ikke deltatt i de mange demonstrasjonene rundt om, men ble overbevist av sine søstre til å dele innlegget på Facebook. Hun sier at responsen har vært god, men ...

– Det har vært veldig mye positivt, både fra folk jeg kjenner og ikke kjenner. Jeg setter veldig stor pris på det, og jeg tror at flere kommer til å gripe inn. Men jeg har også fått negativ respons. Jeg er blitt fortalt at stygge kommentarer er blitt slettet. Det er mange som sier at selv om jeg har bodd så lenge i Norge, så er jeg ikke norsk. Men det beviser bare det jeg ønsker å få frem, sier bryteren.

