TILBAKE I BURET: MMA-utøver Emil Weber Meek avbildet i oppkjøringen til kampen. Foto: UFC

Meek tapte på poeng i comebacket

Emil Weber Meek (31) hadde en veldig sterk avslutning, men tapte på poeng i UFC-comebacket mot Jake Matthews (25) i New Zealand i natt.

Alle de tre dommerne hadde 29–28 i favør Matthews etter de tre rundene på UFC-stevnet i Auckland. Showmannen fra Norge tok tapet med fatning og herlig sportsånd:

– Takk til UFC for å ha ordnet denne kampen. Dette var en fantastisk kamp, takk for at jeg fikk komme hit til New Zealand og takk til Jake Matthews, sa Meek og ga sin overmann et kyss på kinnet til jubel fra rundt 10.000 tilskuere i Spark Arena.

Meek vant sisterunden, og hadde mer krefter enn motstanderen på tampen av den tette kampen. Dessverre for den norske MMA-profilen så hadde australske Matthews vært best i de to første rundene, og rodde i land seieren.

Matthews hadde tok ned Meek tidlig i de to første rundene, og i tillegg hadde han en nedslagning av Meek i den første runden da han traff med en knallhard venstre uppercut.

Meek virket ikke veldig rystet, men måtte tåle å bli dominert på bakken i mesteparten av runden .

Den andre runden ble også dominert av Matthews, som igjen lyktes med en nedtakning tidlig. På slutten av runden traff Meek med noen harde knær og slag som virket å ryste Matthews. Men 25-åringen holdt unna, og i den siste runden kontrollerte han inn seieren ved å unngå at Meek fikk avsluttet kampen før tiden.

Nå står Meek med tre strake tap i UFC, og ni seirer og fem tap totalt i sin proffkarriere. Men nordmannen fikk vist at han absolutt har noe å fare med blant verdens beste MMA-utøvere, og 25 år gamle Matthews står med solide 16 seirer og fire tap etter nattens triumf.

Så gjenstår det å se om han får fornyet kontrakten sin med UFC etter én seier og tre tap siden debuten i Toronto i desember 2016.

Dette var Meeks første kamp siden juli 2018 da han tapte mot polske Bartosz Fabianski, også det poeng.

Publisert: 23.02.20 kl. 00:11 Oppdatert: 23.02.20 kl. 00:29

