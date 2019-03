OVERLEGEN SEIER: Kai Robin Havnaa jubler etter å ha knust Rad Rashid i tredje runde. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Havnaa med ny knockoutseier i Arendal: – Helt vanvittig!

Kai Robin Havnaa (30) avgjorde kampen mot Rad Rashid (39) i tredje runde på knockout etter to knallharde slag mot kroppen.

Publisert: 02.03.19 23:49 Oppdatert: 03.03.19 00:10







Dermed sikret nordmannen seg det internasjonale tittelbeltet til IBO i cruiservekt, og markerer seg forbundet. Havnaa har nå 14 seirer av like mange mulige som proffbokser. Lørdagens kamp ble vist på Viasat 4 og Viaplay.

– Helt vanvittig! oppsummerte 30-åringen.

Det var stor stemning i Sør Amfi da han sikret seg en ny seier.

– Jeg kjente at det slaget satt i levra hans. Jeg har øvd mye på det slaget, sa Havnaa.

– Jeg har gått og sett på VM-beltet til faren min, og det blir en drøm å kunne legge det beltet her ved siden av – selv om det ikke er i nærheten av å være like stort som det han klarte, sa Havnaa.

Faren Magne Havnaa er foreløpig den eneste mannlige verdensmesteren i proffboksing. Han sikret seg WBO-beltet i cruiservekt 17. mai 1990.

NY KNOCKOUT: Kai Robin Havnaa har 12 knockoutseirer på 14 kamper så langt i karrieren. Lørdag kveld ble Rad Rashid det siste offeret. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Etter to litt avventende runder, så traff nordmannen meget godt med flere i slag tidlig i tredje runde. Først et høyreslag til hodet, deretter en knallhard venstre til kroppen og et nytt høyreslag til kroppen.

Rashid kom seg opp før dommeren hadde telt til ti, men var ikke klar til å fortsette og kampen ble stoppet.

Thanders med seier og trolig brudd

Katharina Thanders tok sin 11. proffseier av like mange mulige da hun vant mot britiske Rachel Ball. Dommerne hadde 78-74, 76-76, og 79–73 i favør den norske 30-åringen.

Thanderz har en avtale med promotorselskapet Team Sauerland om ytterligere én kamp, og hun kan ha en fremtid i det tyske selskapet.

– Jeg tror jeg har ødelagt hånden min, det skjedde i fjerde eller femte runde. Jeg må få den sjekket. Jeg måtte bruke venstrehånden min veldig mye, sa Thanderz da hun ble intervjuet oppe i ringen.

Senere på kvelden ble hun kjørt til sykehus med det som trolig er brudd i hånda.

Det ble seier til alle de norske fighterne på kveldens stevne. Hadi Srour vant på poeng, Jamshid Nasari vant på knockout og Kent Erik Bådstad på knockout.