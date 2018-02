TILBAKE MED SEIER: Alexander Jacobsen jubler etterat dommeren har stoppet kampen mot Lawrence Fitzpatrick Foto: Viaplay Fighting

Jacobsen med knockout-seier etter 14 sekunder

Publisert: 25.02.18 11:38 Oppdatert: 25.02.18 12:56

KAMPSPORT 2018-02-25T10:38:05Z

MMA-fighter Alexander Jacobsen (29) rakk ikke å bli svett før kampen mot Lawrence Fitzpatrick (32) var over.

– Jeg er klar på en uke dersom UFC vil ha meg, sier Jacobsen til VG og bekrefter at det er dialog med verdens største MMA-organisasjon.

Fire måneder etter at Jacobsen tapte tittelkampen i lettvekt i Cage Warriors , var bergenseren tilbake i MMA-buret. På forhånd hadde han lovet å levere krutt, og det gjorde han.

Se opptak av CW-stevnet på Viaplay Fighting

Fitzpatrick er fra Liverpool, og hadde fordel av hjemmebane. Men det hjalp 32-åringen svært lite i møtet med Jacobsen. Etter ni sekunder traff nordmannen med et høyreslag på haka til Fitzpatrick, som gikk ned på rumpa og ryggen. Jacobsen kastet seg over, og kjørte på med «ground and pound» før dommeren stoppet det hele.

– Fitzpatrick visste knapt hvor han var på legerommet etterpå. Han brakk ankelen også, så hjernen hans har bare koblet ut da jeg traff ham, forklarer Jacobsen.

SE MMA-studio: Ukentlig program med hovedvekt på UFC og norske fightere

Seieren på teknisk knockout føyer seg pent inn i rekken av triumfer for Jacobsen, som nå har vunnet ni av sine ti siste kamper. Han ble for øvrig fulgt inn i buret av Chris Fishgold, mannen han tapte for i oktober, og som er regjerende lettvektmester i Cage Warriors.

– Chris er en veldig fin fyr som jeg har samarbeidet med etter at vi møttes i buret. Jeg tror ikke det blir noen ny kamp mot ham med det første. Vi skal samarbeide og trene sammen, men jeg er jo en fighter og møter de jeg må møte, sier Jacobsen.

Neste utfordring for Jacobsen blir nå muligens på Cage Warriors-stevnet i Göteborg 28. april der også Kenneth Bergh, Håkon Foss og Thomas Robertsen skal gå kamper.

– Vi får se. Det spørs hvilken motstander de kan finne. Jeg er jo også i dialog med UFC. Jeg har mange kort å spille på, men må spille dem riktig, sier Jacobsen.

UFC arrangerer stevne i London 17. mars, og der er det satt opp to lettvekt-kamper. Jacobsen er mer enn klar dersom noen må melde avbud.