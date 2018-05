Pressekaos da Brækhus klarte innveiingen til VM-kampen

LOS ANGELES (VG) Presseoppbudet var stort da verdensmester Cecilia Brækhus (36) og utfordrer Kali Reis (31) begge klarte innveiingen foran søndagens VM-match i Los Angeles.

Det var fullsatt lokale og meget bra trøkk i publikum. Og på andre rad i lokalet hadde mamma Jorunn og pappa Martin Brækhus benket seg for å se på showet.

På scenen kunne de både se og høre den verdensberømte boksepromotoren Don King. Cecilia Brækhus var rolig og veldig fokusert. Hun hilste høflig på motstander Reis.

Den ubeseirede norske boksedronningen setter fem VM-titler (WBA, WBC, WBO, IBF og IBO) på spill i det som blir hennes 33. proffkamp. Hun har aldri tapt. Ni av de 32 matchene har hun vunnet på knockout.

Reis, motstander i ringen i StubHub Center, har pint seg ned to vektklasser til weltervekt. Reis har 13 seirer og seks tap i karrieren, og enkelte vil hevde at hun er lett motstand for Brækhus.

Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvor, og i det hele tatt om, Brækhus-kampen ville bli tilgjengelig for norske seere. Men Kristian Hysén i IMG Media bekrefter at kampen går på VG+.

Hun har de siste årene blitt vist på Viasat-plattformene, men den avtalen gikk ut etter knockoutseieren mot Mikaela Laurén i oktober .

Nå blir den altså sendt eksklusivt i Norge på VG+. Få tilgang allerede nå! Kampen er tilgjengelig for alle våre abonnenter.

Sendingen starter klokken 04.00, natt til søndag – norsk tid. Cecilia Brækhus oppgjør mot Kali Reis starter ca. klokken 05.00.

PS! Etter Brækhus’ oppgjør følger kampen mellom Gennady Golovkin og Vanes Martirosyan. Golovkin er verdens beste herrebokser. Også den kampen sendes på VG+.

