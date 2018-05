SEIER - IGJEN: Gennady Golovkin, her fra seieren over Daniel Jacobs i 2017, vant sin 38. proffkamp av 39 mulige. Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Mesterlig knockout av Golovkin – tok sin 38. seier

Gennady Golovkin kom ut i 100, bombarderte Vanes Martirosyan med en rekke harde slag i den andre runden, og beholdt beltene sine etter en overlegen seier.

For selv om Vanes Martirosyan hadde en god førsterunde, var det Gennady Golovkin som virkelig tok over i den andre runden.

Tidlig i den andre runden gikk Martirosyan i bakken, men kasakhstaneren var oppe igjen etter et par sekunder. Det var etter et stort press fra «GGG», som de fleste boksefans kjenner som Gennady Golovkin.

Bare drøye minuttet senere fikk GGG inn flere gode slag, som gjorde at Martirosyan ble liggende i ringen. Han klarte ikke å komme seg opp etter en rekke presise slag fra GGG, som tok sin 38. seier og beholdt beltene sine.

– Vintage Golovkin, uttalte kommentatorene da reprisene rullet opp av slagene som gjorde at Martirosyan måtte gi seg.

– Det føles veldig bra, sa Golovkin etter hans første knockout-seier siden seieren over Kell Brook i september 2016.

– Den første runden føler jeg han litt. Den andre runden var det «all buisness», fortsatte GGG, som også fortalte at han ønsket å møte hvem som helst i neste kamp.

– Jeg vil ha alle. Jeg er klar, når som helst. Jeg bryr meg ikke om hvem det er mot, for jeg er mesteren. De får bare komme og ta beltet mitt.

En omkamp mot Canelo Alvarez er nå mest sannsynlig for Golovkin. Det er den eneste kampen han ikke har vunnet, i løpet av hans 12 år lange proffkarriere (38 seirer, en uavgjort og null tap nå for GGG). Alvarez er for øyeblikket utestengt for doping, men har 49 seirer, to uavgjorte og ett tap på hans 52 proffkamper.

