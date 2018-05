VANT PÅ HJEMMEBANE: Darren Till (t.h.) dro i land en poengseier mot Stephen Thompson i Liverpool. Foto: Viaplay Fighting

Till etter UFC-seieren på hjemmebane: – Jeg skammer meg

Darren Till (25) knep poengseieren etter en jevn kamp i MMA-buret på hjemmebane i Liverpool mot Stephen Thompson (35), men etterpå var han meget ydmyk.

– Jeg føler jeg kunne hatt mer glede av seieren dersom jeg hadde klart vekten. Nå tar jeg meg en liten pause, fordi jeg skammer meg. Jeg er profesjonell, og jeg er en stor kar for denne vektklassen – derfor må jeg ha mer kontroll, sa Till med sin brede «cockney-dialekt på pressekonferansen.

Den ene dommeren hadde 49–46, mens de to andre hadde 48–47 i favør 25-åringen, som vant det prestisjetunge weltervektoppgjøret i et fullsatt Echo Arena.

Men Till misset på vekten dagen før, med to kilo, og måtte tåle et solid kutt i lønnen. Han mener også at Thompson, med kallenavnet Wonderboy, fortjener tittelsjansen før ham.

– Jeg misset vekten, så jeg fortjener det ikke. Jeg føler at det er Stephen som gjør det. Uansett hvem som vinner interim-tittelen (oppgjøret mellom Rafael dos Anjos og Colby Covington). Kanskje Stephen, eller Kamaru Usman. Jeg vil uansett slå alle i denne divisjonen, komme tilbake og legge disse vektproblemene bak meg.

De fem rundene av oppgjøret var meget jevne, og mange var uenige i poengsettingen til dommerne. UFC-president Dana White uttalte seg om utfallet på pressekonferansen etterpå.

– Alle rundene var så tette. Når man har runder som er så jevne, så mister man litt oversikten. Dette var en meget tøff kamp å sette poeng på, sa White.

PS ! Neil Magny, også han weltervekter, avgjorde kampen mot UFC-debutant Craig White på teknisk knockout i første runde. Etterpå ønsket han å møte Kamaru Usman.