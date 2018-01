UFC-SJEF: Dana White (i midten) skiller her kamphanene Floyd Mayweather jr. (t.v.) og Conor McGregor på en pressekonferanse i forkant av deres mye omtalte kamp. Foto: PAUL CHILDS / REUTERS

White vil ikke ha Cyborg mot Brækhus

Publisert: 22.01.18 13:20

KAMPSPORT 2018-01-22T12:20:13Z

UFC-president Dana White har tydeligvis lite til overs for snakket om at den brasilianske MMA-stjernen Cris Cyborg (32) skal møte Cecilia Brækhus (36) i boksekamp.

– Jeg liker ikke det. Jeg vil se Cyborg fighte mot Amanda Nunes. Jeg har snakket om at jeg vil involvere meg i boksing i det siste, men jeg vil ikke se boksere gå mot MMA-utøvere. Jeg vil se boksere mot boksere og MMA-utøvere mot MMA-utøvere, sier White til VG.

Da Brækhus får høre hva White har sagt, så svarer hun følgende:

– Det sier han som lagde Mayweather mot McGregor. Det var han veldig stolt av. Vi hadde en lang prat i Vegas, og det eneste jeg vil si er at døren ikke er lukket for noe. Men vi forhandler jo på flere arenaer, og selvfølgelig med motstandere innenfor bokseverden, sier Brækhus til VG.

White snakket med pressen etter helgens UFC-stevne i St. Louis der Emil Meek tapte på poeng mot Kamaru Usman . Brækhus var nylig i Las Vegas og så Cyborg vinne UFC-tittelkampen i fjærvekt mot Holly Holm. Nå ønsker altså White & co. at Cyborg skal møte bantamvektmester Amanda Nunes i en «superkamp».

– Jeg ser jo også at Cyborg mot Nunes må komme. Vi hadde et langt møte med White, og har hatt flere telefonsamtaler etterpå. Det sier meg at interessen for noe er der, men den må bygges frem. Og akkurat nå har vi også en del spennende ting som skjer i bokseverden. Det er mye på gang, mange involverte og jeg har noen tøffe valg å ta de neste ukene, sier Brækhus.

Brækhus møtte «MMA-monsteret» for forhandlinger: – Superhyggelig

Hun understreker at samtalene og forhandlingene med White og UFC sammen med K2 Promotions, selskapet hun selv er knyttet til, har vært meget lærerikt.

– Man lærer og ser dette spillet fra en helt annen side. Det har vært en smart ting å ta en liten pause fra ringen og få den erfaringen, sier Brækhus.

Hun har for øvrig også vært koblet til et oppgjør mot den Las Vegas-bosatte bokseveteranen Layla McCarter. Brækhus bokset sist mot Mikaela Laurén, og vant den kampen på knockout i oktober. Brækhus har 32 seirer på like mange kamper i sin karriere som proffbokser.