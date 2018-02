KLAR POENGSEIER: Noe annet enn seier ville vært krise for Tim-Robin Lihaug, og han vant klart mot Vasyl Kondor i Sør Amfi. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Lihaug tilbake med seier – og stygt kutt: – Endelig gøy igjen

Publisert: 04.02.18 08:29

KAMPSPORT 2018-02-04T07:29:43Z

ARENDAL (VG) Tim-Robin Lihaug (25) var lettet og glad etter poengseieren mot den ukrainske journeyman-bokseren Vasyl Kondor (37).

– Jeg føler at jeg fikk vist at jeg var litt mer på enn det jeg har vært tidligere. Jeg er fornøyd med kampen, selv om det er veldig mye å gå på, sier Lihaug.

– Endelig var det gøy igjen. Av flere grunner har det gått veldig tungt i de siste kampene, legger han til.

Han sitter i garderoben med et stort kutt over det venstre øyet. Den solide flengen kom i sjette runde etter at han skallet med motstanderen, og var såpass dyp at det kunne ha ødelagt kampen.

Det ville i så fall vært krise for Lihaug, som kom fra to tap og to svake forestillinger i 2017. Lørdagens oppgjør i Arendal var en skjebnekamp for 25-åringen.

Han vant soleklart på poeng mot Kondor, en herremann som først og fremst kom for å gjøre det vanskelig for Lihaug. Ukraineren har ikke vunnet en kamp siden 2008, og har jobben med å gi unge boksere en nyttig erfaring.

– Han var hard i nøtta, og en vrien nøtt. Han tålte mye, og var vanskelig å få tak på, beskriver Lihaug.

– Var du ekstra nervøs i dag?

– Ja, jeg var veldig skjerpet da jeg kom til ringen. Men tidligere i dag var jeg ganske nervøs, det skal jeg ikke legge skjul på.Det var en viktig kamp, og det var viktig at jeg så grei ut. Det var på en måte en av de viktigste kampene jeg har gått.

– Og så klarte jeg å bevare roen etter det kuttet, legger Lihaug fornøyd til.

Lihaug var det store boksehåpet på herresiden i Norge, og han fikk prøve seg mot den tyske veteranstjernen Arthur Abraham i 2016, men tapte på teknisk knockout . Siden da har han ikke fått det til å stemme i bokseringen.

Ole Klemetsen er blant dem som mener Lihaug burde legge opp .

– 2018 skal bli mitt år. Jeg har 21 proffkamper, og er bare 25 år. Jeg begynner å få bra med rutine. Nå håper jeg å være tilbake i ringen hvor som helst og når som helst, bare kuttet har grodd, sier Lihaug.

Norske triumfer

Det ble bare norske seirer på stevnet i Arendal, og alle taklet soleklare favorittstempler mot på papiret klart svakere motstand.

Hadi Srour, Kevin Melhus, Simen Nysæter, Lihaug og Kai Robin Havnaa vantitur og orden.

Srour vant på knockout i tredje runde i det som var hans proffdebut:. Knockoutseier ble det også på Havnaa i hovedkampen .