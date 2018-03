«Russisk kjempe» vant på knockout mot tidligere UFC-mester

Alexander Volkov (29), 201 cm høy, meldte seg på i tittelbildet i UFCs tungvektdivisjon etter at veteranen Fabricio Werdum (40) ble knust i tredje runde i London i går kveld.

Tungvekterne gikk hovedkampen på UFC-stevnet i O2 Arena, og det ble en spennende fight mellom de to tidligere treningskameratene.

Volkov fikk nemlig i 2016 jobben med å sparre mot Werdum, som den gang forberedte seg til møtet med Travis Browne - en kamp han for øvrig vant på poeng.

Werdum, som nå er 40 år gammel og på god vei inn i høsten av karrieren, hadde fortsatt ambisjoner om å gjenerobre tittelen han hadde i 2015 og 2016. Han tok da også kommandoen mot Volkov, og vant første runde der det meste foregikk på bakken - en del av MMA-sporten der Werdum har eksepsjonelle ferdigheter.

Volkov forsvarte seg riktignok godt på bakken, og da fighterne kom seg opp rystet han Werdum med et par harde treffere som også sørget for et kutt ved Werdums høyre høye.

Andre runde var jevnere, og mindre actionfylt. Volkov fikk et kutt i panna - uten at det så ut til å stresse russeren.

I det hele tatt virket den langstrakte herren svært rolig og fin. Han vinket flere ganger Werdum opp når brasilianeren forsøkte å lokke motstanderen ned.

Før tredje runde var Werdums høyre øye helt gjenklistret, og halvannet minutt ut i runden var over kom avgjørelsen. Volkov kom seg opp etter at de hadde fightet på bakken, og så traff han med to knallharde uppercut-er som sendte Werdum på rygg. Da 29-åringen fulgte opp med flere slag stoppet dommeren kampen, og Volkov vant på teknisk knockout.

– Werdum er en legende i sporten vår, men nå håper jeg å få sjansen til å kjempe om tittelen. Jeg har ventet på dette, sa Volkov som har seks strake seirer - fire av dem i UFC.

I juli skal tungvektmester Stipe Miocic forsvare tittelen sin mot lett tungvekt-mester Daniel Cormier. Volkov er trolig et stykke unna tittelen, må nok regne med en kamp mot for eksempel Francis Ngannou eller Alistair Overeem.