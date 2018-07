SUVEREN: Samtlige dommere holdt Cecilia Brækhus som vinner mot Inna Sagajdakovskaja (t.v.) lørdag kveld. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Brækhus avslører: Måtte hoppe unna våte flekker i ringen

Publisert: 22.07.18

KAMPSPORT 2018-07-22T13:20:41Z

MOSKVA (VG) Cecilia Brækhus (36) kjempet ikke bare mot Inna Sagajdakovskaja (33) i Moskva lørdag. Nå avslører hun at det like mye handlet om å holde seg unna våte flekker i bokseringen.

– Jeg skled et par ganger, og måtte holde meg unna disse flekkene. Vi lokaliserte dem, slik at det ikke skulle skje noe, sier Brækhus til VG dagen derpå.

Et uhell kunne ha betydd telling for verdensmesteren . Det måtte hun selvfølgelig for all del unngå.

Hun brukte nok en gang de helt spesielle bokseskoene som hun har fått av Volodja Klitsjko. De er spesiallaget og er ikke i kommersielt salg.

– De skoene er veldig følsomme, og jeg kjent med en gang at det var litt vått i ringen. Vi fant ut hvor det var vått, og så måtte jeg - i tillegg til å bokse mot russeren - holde meg unna de våte flekkene. For ellers ville jeg være ute og kjøre med en gang. Når beina forsvinner under deg, er det ikke morsomt.

– Derfor prøvde jeg å bruke de andre delene av ringen - men russeren var steintøff. Andre jenter hadde ikke blitt stående. Mikaela Laurén gikk ned på tilsvarende slag.

Ukraineren Klitsjko kom ikke hit til Moskva av politiske årsaker - med tanke på annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina.

– Men jeg følte at han likevel var her, fordi jeg bruke skoene hans. Han tok kontakt etterpå. Han var selvfølgelig veldig fornøyd fordi både jeg og Usyk vant sine kamper.

Usyk heter Oleksandr til fornavn og vant lørdagens hovedkamp: Tittelmøtet i cruiservekt mot Murat Gassiev.

– Cecilia imponerte meg stort, sier samme Gassiev til VG dagen derpå.

– Jeg kikket på henne mens jeg forberedte meg. Det var boksing på høyt nivå.

Brækhus hyller Sagajdakovskaja som en helt at hun ikke endte i canvasen.

– Jeg tror russerne undervurderte meg litt, for de hadde sett den siste kampen og trodde kanskje jeg var enklere å bokse mot enn tidligere ... Men som de fleste i Norge vet var et annet bakteppe til at jeg ikke var 100 prosent i den kampen, sier Brækhus - og viser til trenerdramaet der hennes faste trener Johnathon Banks var opptatt med en annen kamp og kom til Los Angeles bare rett før møtet med Kali Reis.

Nå skal Cecilia Brækhus ta to ukers ferie i Norge før forberedelsene begynner til Las Vegas-stevnet midt i september. Hvor forberedelsene til det skal foregå, er usikkert - men Brækhus har veldig lyst på Los Angeles.

– Jeg har ikke lyst til å forberede meg i Las Vegas. Det blir for mye forstyrrelser. «Kronk» i Detroit har sin sjarm, men det føler jeg at jeg er ferdig med.