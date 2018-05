Faceplant-feiring, flaggtabbe, knockoutseier og norsk dominans - slik var «This Is Oslo»

Publisert: 27.05.18 16:03 Oppdatert: 27.05.18 16:57

KAMPSPORT 2018-05-27T14:03:55Z

SKUR 13 (VG) «This Is Oslo» kjempet mot Champions League-finale og godværet lørdag kveld, men de fremmøtte i Skur 13 fikk valuta for pengene.

– Det var et veldig kult publikum, Jaa9 og OnklP var der, det var pyro... Stemningen var på topp, sier Kevin Melhus til VG.

Han har jobbet knallhardt for å få til stevnet «This Is Oslo», men under selve arrangementet var det egen boksekamp som var i fokus. Derfor var han mest backstage, men han er uansett klar på følgende:

– Dette er noe jeg har lyst til å gjenta, sier han, som vant sin kamp på poeng, før han takker de frivillige som har stått på og samarbeidspartnere som har hjulpet til.

Ifølge Varden blir det boksefest signert Melhus i Skien neste gang, men selv om han ikke avfeier det, vil han ikke garantere noe. Først må «This Is Oslo»-stevnet evalueres, og Melhus vet om i hvert fall ett forbedringspotensiale.

– Det første vi skal gjøre, er å passe på at datoen ikke krasjer med noe annet, sier han med referanse til Champions League-finalen som gikk parallelt med stevnet.

Men hva gikk de glipp av, de som prioriterte å se Real Madrid heve CL-pokalen for tredje år på rad.

Først og fremst norsk dominans. Bare én nordmann gikk ut av ringen i Skur 13 med tap, men det var i kamp mot en annen nordmann. I de seks andre kampene, der nordmenn kjempet mot utlendinger, ble det bare norske seirer.

Ringreven Ingrid Egner proffdebuterte med brakseier, Simen Nysæter overbeviste, Christoffer Darre vant «MMA-duellen» mot Marwan Palani, Melhus kjempet sin ukrainske motstander i senk og Alexander Hagen smilte bredt etter å ha knocket ut sin motstander i kampen om BBU-beltet.

Det skjedde med TV-profilen Frithof Wilborn som ringannonsør og med opptredener av blant andre Jaa9 og OnklP og Omer Bhatti i pausene.

At det var et bra gjennomført arrangement, var den gjengse oppfatningen av ekspertene og tilskuerne som VG snakket med. Også bokserne virket fornøyde.

Hadi Srour uttalte blant annet «all ære til Melhus» etter å ha vunnet sin kamp.

Showmannen Srour fornektet seg heller ikke, men salto med skru-feiringen etter seieren kunne ha gått bedre. Han kom seg ikke ordentlig rundt og endte opp med en aldri så liten faceplant.

Et ganske så knirkefritt arrangement fikk også en liten flaggtabbe mot slutten. Det norske flagget endte med å subbe litt i bakken før tittelkampen til Hagen.