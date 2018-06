PÅ JOBB OM DAGEN: Marthin Hamlet – ja, han har en H i Martin – har en perfekt 3–0 MMA-rekord. Foto: Per Opsahl, VG

MMA-Hamlet tror på UFC-tilbud etter tre strake seirer

Publisert: 01.06.18 11:05

KAMPSPORT 2018-06-01T09:05:19Z

MMA-kometen Marthin Hamlet (26) fortsetter å imponere. Etter seieren 19.mai har han nå vunnet alle sine tre kamper - det kan ende med UFC-tilbud.

– Det føltes veldig bra og det var gøy å kjenne at jeg fikk igjen for jobben jeg legger ned. Jeg merker at jeg tar store fremskritt også.

Det sier Marthin Hamlet til VG, en drøy uke etter at han overkjørte stakkars Koray Cengiz , som fikk bank av Hamlet i samtlige tre minutter før dommeren kom inn og stoppet kampen. Seieren var Hamlets tredje MMA-seier av tre mulige.

Hamlet er en bryteren som går kamper i organisasjonen «Superior Challenge». Han byttet idrett etter at han ikke kom seg til OL i Rio i 2016 som bryter, grunnet skader og motivasjonsproblemer.

– Måtte endre gameplan

– Jeg måtte endre gameplanen i og med at jeg slo opp en skade i hamstringen ved første sparket. Jeg følte jeg klarte å omstille meg fort og det er en viktig egenskap, sier Hamlet om seieren. Han forteller at det blir noen rolige uker fremover, før han sikter seg inn på en ny kamp om et par måneder.

– Jeg skal nyte noen fridager med familien før jeg begynner på neste kapittel. Da venter mye teknisk trening, rehabilitering på hamstringen og generell tung grunntrening. Det ser ut som jeg skal gå neste kamp i september.

UFC i første del av 2019?

Det snakkes varmt om Hamlet i MMA-miljøet for tiden, og med slike prestasjoner blir nok UFC-ledelsen ekstra interesserte i hva Hamlet nå kan finne på i sin neste kamp. Hamlet var i møte med UFC i februar.

– Jeg har pratet med manageren min i USA. Ting ser bra ut nå, men det har ikke blitt avgjort spesifikt når det blir UFC. Det blir nok ikke UFC før inngangen av 2019, men man skal ikke se bort i fra at det skjer i første del av 2019. Det er mye arbeid som skal legges ned før den tid. Men jeg er i rute i forhold til planen som ble lagt, avslutter han.