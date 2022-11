Direkte på VG+ Sport: Kjemper om historisk boksegull

Sunniva Hofstad (18) kan i kveld bli den første norske bokseren som tar gull i junior-VM. Hun møter colombianske Angie Carolina Solano Vanegas i finalen i 75-kilosklassen.

Hofstad fra Trondheim er ansett for å være et av tidenes største norske boksetalenter. 18-åringen har tidligere vunnet to EM-gull og nå kan toppe karrieren så langt med VM-gull i spanske Benidorm i kveld.

Hofstad blir seniorbokser fra 1. januar, og seiler opp som en het kandidat til OL i Paris i 2024.

– Dette er det høyeste nivået på juniorsiden. De beste jentene og guttene her er gode kandidater til OL-kvalifiseringen som begynner neste år, sier generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, til VG.

STORTALENT: Sunniva Hofstad avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2021.

Hofstad har herjet med all motstand så langt i mesterskapet. Først knuste hun Aida Saribarova fra Kashakstan, deretter ble Talia Halvorsen fra USA fullstendig utbokset i kvartfinalen. Hofstad vant 5–0 med overlegne sifre i alle rundene.

I semifinalen ble indiske Muskan slått 5–0, og Hofstad er stor favoritt foran kveldens finale.

– Jeg har aldri sett et mesterskap på juniornivå med så høyt nivå noen gang, sier Nilsen som selv er til stede i Spania for å følge finalen.

– Jeg har veldig gode følelser nå like før kampen, selv om alt må stemme for at hun skal lykkes. Sunniva har overbevist så langt, men møter en offensiv og sterk colombiansk motstander i finalen, sier Nilsen.

PS! Vegar Tregregren fra Trondheim er den eneste som har tatt medalje i junior-VM tidligere. Sofia Stigen Sørensen kopierte den bragden i år da hun tok en sterk bronsemedalje i 81-kilosklassen – etter å ha tapt semifinalen på meget knepent vis.