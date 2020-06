VANT OL-KVALIFISERING: Virginia «Ginny» Fuchs feirer seieren over Christina Cruz i USAs OL-kvalifiseringsstevne 5. desember i fjor. Foto: Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slapp dopingdom etter sex-forklaring

Bokseren Virginia «Ginny» Fuchs (32) testet positivt på to forbudte stoffer, men amerikaneren slipper utestengelse etter sin forklaring om at ubeskyttet sex med kjæresten er årsaken til regelbruddet.

Det skriver The Houston Chronicle natt til fredag norsk tid. Den oppsiktsvekkende saken er referert og formidlet i en rekke internasjonale medier.

– Jeg er veldig lettet over at Usada (Det amerikanske antidopingbyrået) forsto hvor enestående min sak er ved at de ga meg en «ingen feil»(dom) som tillater meg å fortsette min karriere umiddelbart, skriver Virginia «Ginny» Fuchs i en uttalelse publisert av USAs bokseforbund «USA Boxing».

«Ginny» Fuchs er dermed fortsatt blant kandidatene som kan kvalifisere seg for Tokyo-OL neste sommer. Hun sier videre i erklæringen at hun hun aldri i verden kunne tenke seg at en dopingprøve kunne bli «forurenset» som følge av intim kontakt med en annen person.

Det var i mars at hun fikk beskjed om at en avlagt urinprøve i februar viste spor av to forbudte stoffer. USAs bokseforbund forklarer at hun samtidig «oppdaget» at hennes kjæreste hadde kjøpt produkter som inneholdt de to forbudte stoffene – og at han hadde inntatt dem uten hennes viten da de hadde ubeskyttet sex.

Det amerikanske antidopingbyrået Usada engasjerte sine forskere for å finne ut om Virginia Fuchs teori og påstand holdt vann. Det viste det seg at den gjorde. Sporene og mengden av forbudte stoffer i hennes urinprøve samsvarte med «en seksuell overføring», og dopingjegerne konkluderte med at Virginia Fuchs forklaring er sannsynlig.

Travis Tygart, sjefen for Usada, sier i en uttalelse at reglene til Det internasjonale dopingbyrået Wada tilsier at ubevisst inntak av forbudte stoffer er å regne som brudd på reglene og skal offentliggjøres.

– Men vi mener sterkt at denne saken og andre lignende saker, som forurenset kjøtt og reseptbelagte medikamenter som er forurenset, skal anses som ikke-brudd, uttaler Usadas direktør Travis Tygart.

Ifølge Houston Chronicle er Virginia Fuchs blant 14 OL-kvalifiserte amerikanske boksere som for øyeblikket ligger i en treningsleir i Colorado Springs. Alle, inkludert Fuchs, må imidlertid gjennom en internasjonal kvalifisering for å bli endelig klar for Tokyo-OL neste år.

