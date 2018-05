KLAR: Kevin Melhus er klar for å bokse i sitt eget stevne «This is Oslo». Her fotografert på Oslo Bokseklubb ved Jordal. Foto: Tore Kristiansen

Melhus vil møte Havnaa til norsk storkamp

Publisert: 23.05.18 09:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

KAMPSPORT 2018-05-23T07:21:16Z

OSLO (VG) Kevin Melhus (28) ønsker å måle krefter mot Kai Robin Havnaa (29). Men først og fremst tenker Melhus mest på sitt eget stevne på Tjuvholmen, hvor han selv er en av åtte norske boksere som skal i aksjon.

– Etter hvert vil jeg møte Kai, absolutt. Men først må jeg få en mer stabil treningshverdag. Det er viktig at både Kai og jeg bygger oss selv opp og får et større navn. Om et par år kan vi møtes i Telenor Arena eller Oslo Spektrum, sier Melhus til VG, på et pressetreff før «This is Oslo» på Tjuvholmen 26. mai.

Fakta «This is Oslo» Boksestevne på Tjuvholmen i Skur 13 Lørdag 26. mai Åtte norske boksere i syv proffkamper: Kevin Melhus, Hadi Srour, Ingrid Egner, Marwan Palani, Christoffer «Darrelito» Darre, Simen Nysæter, Glodi Eneste, Alexander Hagen Artister: Omer Bhatti & Crew, Jaa9 & OnklP, Elise Nærø, Damien, DJ Spike Ringannouncer: Frithjof Wilborn Stevnet sendes direkte på VG+

Melhus er arrangør for boksestevnet hvor et par av Norges beste boksere stiller. Men ikke Kai Robin Havnaa. Melhus skal bokse mot Ivan Lystytsia, en ukrainer med tre seirer og åtte tap. Med andre ord en bokser som Melhus skal og bør slå greit.

En eventuell kamp mot Havnaa vil selvfølgelig bli langt tøffere.

– Før jeg og Havnaa eventuelt møtes, må vi bygge oss opp sten for sten. Da begynner vi å snakke kule kamper, melder Melhus.

«This is Oslo» sendes live på VG+ - skaff deg tilgang her!

Havnaa vant nylig sin 13. proffkamp av like mange mulige, og har 11 seirer på knockout. Han bokser i regi av tyske Team Sauerland, og er for øyeblikket et par hestehoder foran Melhus.

– Mitt fokus nå, er opp mot Europa-toppen og titler. Men hvis Kevin får en bra karriere fremover, kan det bli aktuelt, sier Havnaa til VG om et helnorsk oppgjør.

Krevende kombo

Å være arrangør for et stevne samtidig som han forbereder seg til kamp tar selvsagt mye krefter.

– Det har vært en utfordring for oss trenere. Vi må holde han primært som bokser og mindre på eventet, sier trener Max Mankowitz.

– Det er krevende. Absolutt. Men det må til, og er veldig gøy. Jeg har et bra team som jobber godt. Det er ikke så mange i Norge som vet hvordan man skal arrangere, forteller Melhus.

– Er det økonomiske gevinster i eventet?

– På sikt ønsker man å tjene litt på det, men man bruker mer penger enn man tjener. Sånn er det når man bygger ting nedenfra. Den risikoen må man ta. Det er ikke lukrativt, svarer Melhus.

Brækhus VIP

Cecilia Brækhus, som nylig slo Kali Reis , er invitert til stevnet som VIP-gjest, men det var aldri aktuelt at hun skulle bokse i hovedstaden 26. mai.

– Hun har egne planer. Det er en annen økonomisk verden i hennes arrangementer. Vi er ikke i nærheten av det. Vi er mer grasrot-andelen av boksingen, sier Melhus.

Han håper å få frem proffboksingen i Norge.

– Cecillia begynner å nærme seg slutten av karrieren. Andre må ta ansvar og løfte proffboksing til nye høyder. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at det skal bli en etablert folkeidrett i Norge, sier Melhus og legger til:

– Jeg vil at norsk boksing skal drives av nordmenn og ikke utenlandske selskap. Det har med tillit å gjøre. Nordmenn er litt sære. Det er ikke alle utenlandske selskapene som vet hvordan man skal servere proffboksing på en folkelig måte.

Svette og blod

28-åringen har fortsatt store ambisjoner som bokser i tillegg til å være arrangør.

– Grunntreningen er bra og formen veldig god. Jeg gleder meg til å lage et show. Det kommer til å bli sinnssykt rått.

Motstander Ivan Lystytsia er høy og har stor rekkevidde. Det gjør at Melhus tar sikte på å utnytte sin hurtighet.

– Det blir temperatur. Mye svette og blod, ser jeg for meg, sier Melhus.

«This is Oslo» sendes live på VG+ - skaff deg tilgang her!

Dette er kampene på «This is Oslo»:

Glodi Eneste (NOR) - Mika Joensuu (FIN)

Super Mellomvekt (-76,205kg) - 4 runder

Ingrid Egner (NOR) - Nana Chakhvashvili (GEO)

Lettvekt (-61,237 kg) - 4 runder

Simen Nysæter (NOR) - Tamaz Zadishvili (GEO)

Tungvekt (+90,719 kg) - 4 runder

Christoffer Darre (NOR) - Marwan Palani (NOR)

Super Lettvekt (-63,503 kg) - 4 runder

Hadi Srour (NOR) - Artur Zemlianyi (UKR)

Super Lettvekt - 4 runder

Kevin Melhus (NOR) - Ivan Lysytsia (UKR)

Cruiservekt (-90,719 kg) - 6 runder

Alexander Hagen (NOR) - Davyd Horokhovets (UKR)

Lett Tungvekt (-79,378 kg) - 8 runder

«Baltic Boxing Union title fight»

Denne artikkelen handler om Boksing

Kampsport