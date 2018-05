TILBAKE I MANESJEN: Johnathon Banks var tilbake ringside med Cecilia Brækhus raskere enn forventet. Her er de to sammen etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Trenerdrama for Brækhus rett før kamp: - Oppsiktsvekkende

Publisert: 06.05.18 12:23 Oppdatert: 06.05.18 12:51

LOS ANGELES/OSLO (VG) Kvelden før kampen fikk Cecilia Brækhus (36) følelsen av at hun måtte ha trener Johnathon Banks (35) i hjørnet sitt, og ringte ham. Amerikaneren tok flyet fra Tyskland, og rakk såvidt kampen.

– Nei, jeg bare hadde en følelse. Det var en magefølelse, jeg visste jeg trengte han. Og jeg ringte og han kom sånn (knips). Så neste gang har vi blitt enige om at han kommer litt tidligere, sier Brækhus til VG.

– For han tok flyet i dag tidlig rett og slett?

– Ja.

I hele oppkjøringen har det vært klart at knockoutbokser og skuespiller Lucia Rijker skulle ha ansvaret for denne kampen . Ettersom møtet med Kali Reis ble klart såpass sent, så ble Banks var opptatt med å lede Adrian Granat til kamp i Stockholm for to uker siden.

– Oppsiktsvekkende

Rijker har derfor vært med Brækhus på trening, og etter planen var det hun som skulle sitte i hjørnet. Slik ble det altså ikke.

– Da Cecilia ringte, så satte jeg meg på flyet fra Tyskland. Jeg reiste i dag tidlig, forklarte Banks på pressekonferansen etterpå.

Han dro rett til StubHub Center, og dukket overraskende opp da Brækhus entret ringen til sin første store kamp i USA.

– Det er oppsiktsvekkende, sier Thomas Hansvoll til VG. Den tidligere proffbokseren kommenterte selv boksing for Viasat natt til søndag.

– Det virket litt kaotisk, og kan ha bidratt til å skape en forstyrrelse, noe som tar vekk litt av fokuset, fortsetter han.

– Ingen problemer

Da Brækhus etter den dramatiske poengseieren fikk spørsmål om trenerbyttet, og om hvordan Rijker hadde reagert, så svarte hun følgende:

– Lucia hadde ingen problemer med dette. Hun har selv vært fighter, og tok dette veldig fint. Helt uproblematisk. Jeg måtte gjøre det jeg følte var riktig, forklarer Brækhus.

Hun har hatt Banks som trener i de fem siste kampene - den første mot Cris Namus i Tyskland i 2016.

– Synes ikke Brækhus overbeviser

Og som vanlig, slik det for så vidt har gått også uten Banks som trener, ble det seier for Brækhus. Men til forveksling fra tidligere, så tok den norske boksedronningen telling og var rystet i kampen mot Kali Reis.

– Jeg synes ikke Cecilia overbeviser, mener Hansvoll, men er klar på at seieren var riktig.

– Det er en jevn kamp der hun på papiret skal være overlegen, men bare vinner knepent. Det er et lite varsku om du skal overbevise og forsvare plassen som den beste uansett vektklasse. For det synes jeg ikke hun klarer, sier han.

Vil se Brækhus mot Shields

Han tror at Brækhus’ «ja» til en omkamp ble sagt i kampens hete, og mener hun må gå for et større navn som to ganger OL-vinner Claressa Shields eller irske Kathie Taylor. Eller kanskje UFC-utøver Cris Cyborg, som selv stilte opp i en t-skjorte som «promoterte» kampen mellom Cyborg og Brækhus .

– Cyborg har et solid navn og kan være aktuelt, men jeg synes hun bør gå for Claressa. Da må hun være skarpere og bedre, for slik hun bokset mot Reis, hadde hun ikke slått Claressa. Og det er den kampen det amerikanske markedet vil ha, tror Hansvoll.

Heller ikke Ole «Lukkøye Klemetsen tror på en retur mot Reis, kaller en eventuell omkamp for «helt uinteressant», men også han mener fremtiden til Brækhus ligger i USA.

– Jeg tror USA-opplegget trigger henne og at hun synes det er gøy. Å bokse en VM kamp der (i Los Angeles), er ekstremt stort, og i tillegg fikk hun vist seg frem på HBO. Får hun rammene på plass og spikret det økonomiske, tror jeg en videre karriere der kan være lurt, sier Klemetsen til VG.

