Her trener Brækhus til et nytt kapittel: – Følte jeg hadde forsvunnet litt i Norge

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) I et bortgjemt bokselokale, eid av Hollywood-skuespiller og produsent Peter Berg (54), har Cecilia Brækhus (36) trent mot kampen på StubHub Center i Los Angeles 5. mai.

– Det var riktig tidspunkt å følge «den amerikanske drømmen min» nå. Jeg følte at jeg hadde forsvunnet litt i Norge, og måtte ut på boksescenen igjen. Si at «hei, nå er jeg her, og klar til å ta tilbake det som er mitt», sier Cecilia Brækhus .

Det er det som trigger henne, litt koste hva det koste vil. Et ønske om å være tettere på der det virkelig skjer, finne sjelen i proffboksingen. Det er derfor hun nå har base i Santa Monica, en halvtimes kjøretur fra flyplassen i Los Angeles.

– Jeg har ønsket å finne inspirasjon, og være der beslutningene tas. Derfor har jeg trappet opp samarbeidet med K2 Promotions, som holder til her i Los Angeles.

De fire siste kampene har hun gått hjemme i Norge. I debuten fylte hun Oslo Spektrum og vant på knockout . Så opplevde hun å slå Erica Anabella Farias foran tusenvis av tilskuere i hjembyen Bergen .

I oktober ble det en negativ oppkjøring til kampen i bortgjemte Melsomvik, der det var glissent på tribunene da Mikaela Laurén ble knocket ut i sjette runde.

Men med 32 seirer, null tap og en drøss med belter skal Brækhus nå for alvor vise seg frem i USA der kvinnelig proffboksing ikke har fått skikkelig fotfeste ennå.

Mens VG besøker Brækhus i Wild Card West Boxing Gym i Santa Monica, er ikke kampen 5. mai spikret ennå.

Men 18. april ble det omsider klart at hun møter amerikanske Kali Reis , og i tillegg sendes kampen direkte på storkanalen HBO – som den første kvinnekampen på 43 år .

Ny trener

Etter at VG har vært innom er også vikartrener Lucia Rijker på plass, hun skal stå i hjørnet til Brækhus fordi hovedtrener Johnathon Banks har vært opptatt med andre ting.

Til tross for kaoset og usikkerheten har Brækhus forberedt seg så godt hun kan til det som blir den virkelige USA-debuten, selv om hun gikk en kamp i Hollywood i 2008.

«Hope is not a tactic», «Loyalty» og «Never, never, never give up» pryder veggene I Wild Card West Boxing Gym, sammen med en drøss med bilder og plakater av boksere. Og det er altså Peter Berg som eier «sjappa».

– Han er veldig, veldig boksefan, og driver dette stedet både for proffer og amatører. Golovkin trener her når han er i LA, Vladimir Klitsjko har også vært her og trent. Det er tipp topp standard, og fantastisk å komme hit, sier Brækhus.

Promotor Tom Loeffler, og flere fra K2 Promotions, er innom for å slå av en prat med den norske profilen.

– Det er det eneste boksestudioet jeg vet om med espressomaskin og lysekrone. Her er alle fasilitetene på plass, og så er det ikke så vilt her som i en del av de andre boksestudioene i Hollywood. Dette er mer «low key», og veldig fint miljø for en profesjonell fighter, sier Loeffler.

Brækhus viser frem lokalet der 15–20 personer fra ulike nivåer trener denne ettermiddagen. I det ene hjørnet er det en stor garasjeport som står åpen, og et par middels trente karer løfter vekter i kveldssolen.

– Det er deilig med den friske luften og solen. Det gjør underverker. Da vi reiste fra Norge var det minusgrader og snø.

De fleste i lokalet vet godt hvem hun er, verdens beste kvinnebokser, men det ligger anonymt og litt bortgjemt – et stykke unna det verste kaoset i Los Angeles-området.

Eier Peter Berg har også vært innom et par ganger og fulgt treningene hennes, og hyllet henne på Instagram:

Brækhus hevder at hun trives godt som anonym, selv om det store målet nå er å slå igjennom i USA.

– Jeg har aldri bokset for å bli superkjendis, henge med kjendiser eller bli kjemperik. Jeg tror bare jeg har bokset fordi jeg elsker å gjøre det. Jeg er fryktelig glad i denne idretten, så dette med flomlys over ringen, kjendiser og all galskapen som kan følge med boksesirkuset er ikke så viktig , sier Brækhus med trykk på de to siste ordene før hun kaster et blikk mot ringen i lokalet:

– Det som har interessert meg er det som skjer innenfor ringtauene.

Kommende helg smeller det igjen.

