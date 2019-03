FORTSATT MESTER: Jon Jones (t.v.) kan juble etter en ny seier i tittelkamp – hans tittelseier 12. i karrieren. Anthony Smith (t.h.) var sjanseløs. Foto: Stephen R. Sylvanie / X02835

Kontroversielt igjen da Jones forsvarte UFC-tittelen

Jon Jones (31) lekte rett og slett med motstander Anthony Smith (30) i nattens oppgjør om lett tungvekt-tittelen i UFC, men i fjerde runde kunne han fort ha blitt disket.

Jones er en av tidenes aller beste MMA-fightere, men har fått mye oppmerksomhet for alle problemene han har skapt for seg selv og andre utenfor buret.

Tross kontroverser og dopingutestengelser, tok han tilbake tittelbeltet i lett tungvekt da han på overlegent vis slo svenske Alexander Gustafsson i desember.

Nå var det amerikanske Smith som fikk sjansen mot Jones. Men mannen som kom til kampen med tre strake, og brutale, seirer på samvittigheten, ble malt i stykker av Jones.

Smith hadde til slutt ingenting å stille opp med, og virket kun fokusert på å komme seg igjennom kampen.

Da fikk han en gratismulighet av Jones på tampen av fjerde runde. Smith sto på knærne på kanvasen, og hadde én arm i bakken da Jones traff ham med et kne i hodet. Det er ulovlig, og Jones ble trukket to poeng.

FIKK LEGETILSYN: Anthony Smith blir sjekket av det medisinske apparatet før han kan fortsette kampen. Foto: Isaac Brekken / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Smith kunne ha brukt episoden til sin fordel vel å hevde at han ikke kunne fortsette, og dermed fått Jones disket. Det var helt uaktuelt for mannen med kallenavnet «Lionheart», og han fullførte kampen som endte med poengtap 44–48 fra alle de tre dommerne.

– Jeg sa før kampen at jeg ville gjøre alt for å ta tittelen. Jeg vet at jeg kunne ha blitt sittende der og tatt seieren på diskvalifikasjon. Men jeg vil vinne den, og ikke stjele den, sa Smith etter kampen.

PS! Kamaru Usman, som slo Emil Weber Meek for litt over et år siden, tok i natt tittelbeltet i weltervekt da han filleristet regjerende mester Tyron Woodley i fem runder.