HJEMMETRENING: Stig-André Berge har innredet garasjen i huset på Rælingen med treningsutstyr. OL-bronsevinneren teller på knappene når det gjelder spørsmålet om han har ork og råd til å satse ett år til - mot Tokyo-OL 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Stig-André Berge vurderer full isolasjon

Stig-André Berge (36) funderer på om han sammen med resten av bryterlandslaget kan samles i et hus – under full isolasjon – for å kunne trene med full kontakt igjen.

– Kan vi gjør det? Ja, kanskje, svarer OL-bronsevinneren på spørsmål om hvilke tiltak han og landslagskollegene har drevet «idémyldring» rundt etter at myndighetene åpnet for utvidet idrettsaktivitet med nye smittevernregler torsdag.

– Vi vil ikke utsette andre for fare. Men kan vi bo sammen, kan det være en løsning, tilføyer han.

De sist lanserte smitteverntiltakene hjalp i utgangspunktet ikke Stig-André Berge og bryte-sporten stort. Forsamlinger med økt antall personer betyr lite for dem, så lenge full kroppskontakt ikke tillates. Kravet til én meter avstand er én meter for mye.

– Vi kan ikke ha én centimeter avstand en gang. Slik det ser ut nå, kan vi ikke bryte slik vi vil, påpeker Stig-André Berge.

Det er tre måneder siden han gjorde det i konkurranse, under EM – der Morten Thoresen vant gull.

Sammen med bryterforbundets sportssjef Jacob Haug og landslagstrener Fritz Aanes bet han seg imidlertid merke i at toppfotballen på herresiden i så måte ble innvilget et unntak torsdag og har fått snarlige datoer for når de kan trene og spille kamper, forutsatt at de er i konstant karantene når de ikke gjør det.

Stig-André Berge påpeker at det er ventet nye instrukser mandag, og han har et visst håp om at disse kan gi svar på hva bryte-sporten og judo – som eneste OL-idretter med hundre prosent full kontakt – faktisk kan gjøre under trening. Vel å merke på topputøvernivå. For brytingens del gjelder det tolv landslagsutøvere under ledelse av trener Fritz Aanes.

– Jeg forstår at reglene må gjelde for alle, og som jeg har sagt tidligere, det fins viktigere ting å ta vare på nå enn bryting og idrett. Men i og med at toppfotballen får innvilget et unntak, kan det tenkes at det også kan gjelde for annen toppidrett. Det er det vi vil undersøke nå, sier Stig-André Berge.

Morten Thoresen vant EM-gull i midten av februar, en måned før coronaviruset satte stopp for organisert idrett:

– Vi må sjekke om det er muligheter, sier han.

For egen del sier han at «for hver dag som går» uten skikkelig bryting, er han ett skritt nærmere pensjonisttilværelsen. Han lengter etter svar – hvor vidt «det» vil ta 14 dager eller to måneder – men forstår at det vanskelig å gi ham det. Han understreker at det kan komme en ny smittebølge, og at det må tas hensyn til.

– For oss gjelder det ikke bare å kunne bryte med full kontakt. Vi er også avhengig av å kunne reise utenlands å treningsleirer og sparring mot utøvere fra andre nasjoner. Vi er nok ikke hundre prosent tilbake før veldig langt frem i tid, sier Stig-André Berge.

På spørsmål om han fortsatt er 50/50 når det gjelder satsing eller ikke satsing frem til OL 2021, svarer han ja - men også at det er begrenset hvor lenge han kan holde på som nå. Hvis det skulle drøye til jul, er det bare noen få måneder igjen til OL-kvalifiseringen – og da ...

– Mitt ønske er at ting er klarlagt innen rimelig tid, før sommeren. Foreløpig har det egentlig ikke gått så lang tid siden alt ble stoppet. Men hvis det skulle gå to, tre, fire måneder, da vil det begynne å haste, sier Stig-André Berge.

