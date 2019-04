JUBELGUTT MED KONE: Stig-André Berge vant tre priser under Idrettsgallaen 2017 etter OL-bronsemedaljen i Rio de Janeiro. Her sammen med kona Rosell Utne Berge i CC Amfi på Hamar i januar for to år siden. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Stig-André Berge med mindre muskler til sitt fjerde OL

KALBAKKEN (VG) Stig-André Berge (35) innrømmer at det er et «spenstig prosjekt» å satse på å være på matta i Tokyo-OL som 37-åring.

Nå nettopp







For å lykkes har han sluttet å bygge muskler og lagt seg på en jevnt lavere vekt enn før.

– I og med at jeg er blitt eldre, bruker jeg lengre tid på å restituere, sier Norges populære brytestjerne.

Da han vant bronsemedaljen for to og et halvt år siden i Rio de Janeiro, tenkte han at det var veldig lenge til neste OL. Nå er det bare fem måneder til han må ende blant de seks beste i 60-kilosklassen i VM i Kasakhstan for å kvalifisere seg til Tokyo-OL høsten 2020.

8. til 15. april deltar han i EM i Bucuresti i 63-kilosklassen for konkurransetreningens skyld.

10 brytere til EM Fire kvinner (fristil) og seks menn (gresk-romersk) skal bryte for Norge i EM i Bucuresti 8. til 15. april: Silje Kippernes (53 kilo), Grace Bullen (57), Signe Marie Store (68), Iselin Solheim (76). Anders Rønningen (55), Stig-André Berge (63), Håvard Jørgensen (67), Per Anders Kure (77), Felix Baldauf (97), Oskar Marvik (130) Vis mer vg-expand-down

Han har ikke gull i tankene «i det hele tatt», selv om han ikke går på matta for å kose seg.

– Nei, jeg hater å tape for en 10-åring i Ludo. Men jeg har ikke et resultatmål i EM. Håpet mitt er å gå gode kamper mot motstandere jeg kan møte i VM. Det er mange nå som bryter i 63-kilosklassen, for så å gå ned til 60 kilosklassen i VM – i likhet med meg, sier Stig-André Berge .

Vekt, vekt, vekt.

Før kunne den bokstavelig talt være en pine og plage for ham.

– Nå koser jeg meg med en banan og tre knekkebrød. Jeg spiser det jeg ønsker, sier han spøkefullt og skreller faktisk en banan under intervjuet med VG utenfor matten til bryterlandslagets treningslokale i Grorud samfunnshus ved Kalbakken i Oslo.

Han la om opplegget etter OL for to og et halvt år siden. Nå er det ikke nødvendig å være «apekatt» lenger. Det har ikke å gjøre med bananen. Det dreide seg om kampen for å veie inn i rett vektklasse. I «gamledager» kunne han veie 68 til 69 kilo, noen ganger 70. Nå har han «stabilisert» seg på en lavere vekt: 65 kilo.

«Piningen» ned til rett vekt går greit.

– Jeg er 35 år og skal ikke bygge styrke lenger. Jeg skal vedlikeholde den jeg har. Jeg har litt mindre muskler, sier Stig-André Berge.

Han mener at han ikke trenger dem, og at prestasjonene de siste årene er et bevis for det. Han har vært på sitt beste de siste årene. Han elsker fortsatt å trene, og det er «problemet mitt». Men han er smartere nå. Trener litt mindre enn før; tidene på øktene har gått ned, de avvikles med høyere kvalitet og vekt på restitusjon.

BRYTERFAMILIE: Stig-André Berge sammen med kona Rosell Utne Berge og deres sønn Nicklas under en treningssamling i toppidrettssenteret til Olympiatoppen for et halvt år siden. Foto: Per Opsahl

– Før dunket jeg bare på. Hver gang jeg var ute og løp, gjorde jeg det til jeg spydde. Hvis Fritz (trener Aanes) ser at jeg er sliten, tar han meg ut av treningen. Noen ganger har jeg kun en daglig bryte-økt, mens de andre har to, sier han.

På spørsmål om han kjenner det veldig godt, at han trenger lengre tid på å restituere, svarer han klart «ja». Kvaliteten på øktene går fort og merkbart ned hvis han ikke tar hensyn til det.

les også Bryte-Grace satser på OL-gull: – Lever under fattigdomsgrensen

– Det er en balansegang. Du må jo gå i «kjelleren» innimellom, og du skal ikke sutre. Men du skal ikke ta livet av deg heller. Det er noe av det vi har tjent mest på de siste årene. Vi har fått satt ting i system. Der har Fritz (Aanes) vært jævla god, sier Stig-André Berge.

– Det er ikke meningen å være frekk. Men i Tokyo-OL vil du tross alt være 37 år gammel?

– Ja, det er fakta. Det er et spenstig prosjekt. Men det er mange flere (enn jeg) som har prestert stort i høy alder. Min fordel er at kroppen min holder så godt, og jeg responderer godt på trening. Jeg blir ikke skadet, bank i bordet. Jeg kan fortsatt prestere på høyt nivå. Det viste jeg med EM-medaljen i fjor, svarer Stig-André Berge.

PS: Etter EM tar Stig-André Berge en (aktiv) ferie på tre uker, blant annet med snøscooterkjøring rundt hytta til familien til kona Rosell Utne Berge i Båtsfjord.

Publisert: 05.04.19 kl. 10:26