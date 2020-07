GÅR KAMP OM FÅ DAGER: Kenneth Bergh avbildet på trening i Oslo i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berghs UFC-motstander klar – må igjennom uvanlig stort vektkutt

Kenneth Bergh (31) får sin UFC-debut allerede natt til torsdag, og motstander blir meksikanske Jorge Gonzalez, som han egentlig skulle møtt i California i 2018.

– Jeg liker matchupen veldig godt, og det er en solid debut mot en erfaren motstander med en bra statistikk, sier Bergh til VG.

Han er på plass i Abu Dhabi der gigantorganisasjonen UFC skal arrangere fire stevner på stranden de kommende to ukene. Allerede i natt er det storkamp mellom Kamaru Usman og Jorge Masvidal, og neste helg skal Jack Hermansson i aksjon mot Kelvin Gastelum.

I mellomtiden får altså Bergh sin UFC-debut, og lett tungvekteren møter Gonzalez i lett tungvekt. En fighter med 16 seirer og fem tap. De to skulle egentlig fighte på et stevne i California i november 2018, men da trakk Gonzalez seg og dermed ble det en bomtur til USA for Bergh og hans team.

– Det at jeg skulle møtt ham tidligere gjør at jeg og teamet mitt allerede er kjent med ham og stilen. Vi tar denne kampen på kort varsel, og det er en fordel, sier Bergh.

Siden den forrige kampen ble avlyst har Gonzales gått tre kamper, og vunnet to av dem. Han står med syv seirer på sine åtte siste kamper – alle i første runde. Bergh på sin side står med syv seirer av like mange mulige – alle før tiden. Han tapte mot Antonio Trocoli i UFCs Contender-serie i fjor sommer, men brasilianeren ble kort tid etterpå tatt for doping.

– Egentlig spiller det ingen rolle hvem jeg møter. Dette er UFC, og det finnes ingen lette matcher, sier Bergh som også har ekstra store utfordringer med vektkutting på kort tid.

– Ettersom det er kort varsel, så er vekten naturligvis betraktelig høyere enn etter en lang oppkjøring. Karantene i flere dager i tillegg til flere reisedager har også forandret treningsmulighetene. Jeg skal ikke legge skjul på at dette er det største -vektkuttet i karrieren med veldig god margin, legger 31-åringen til.

Han må altså ned under grensen på 93 kilo før kampen som trolig blir litt over midnatt natt til torsdag norsk tid. «Fight Island» er noe UFC har organisert for å arrangere flest mulig stevner til tross for strenge smitteverntiltak på grunn av coronaviruset. Stevnene går naturlig nok uten tilskuere.

– Forholdene her i Abu Dhabi er utrolig gode. Det er en spesiell situasjon med kort varsel og global pandemi. Det har vært karantene og Corona-tester både i London og Abu Dhabi, så det har vært veldig annerledes enn vanlig kampoppkjøring, sier Bergh og understreker hvor stort det er for ham å endelig gå kamp i den mest kjente MMA-organisasjonen:

– Det er noe jeg har brukt karrieren min på å oppnå. Det er enormt for meg, men det eneste jeg bryr meg om nå er seier mot Gonzalez.

