Finalesmell for Mukubu – måtte nøye seg med EM-sølv

Exauce «Exo» Mukubu (21) tapte overraskende 0–6 i finalen mot finske Jonni Kunnaro Sarkkinen (21) i U23-EM i Bucuresti.

Mukubu kunne bli den første i historien som tok U23-gull i EM på herresiden. Han ble i oktober den første som gjorde det i U23-VM, og var favoritt foran mesterskapet i Romania.

Han var helt overlegen i de innledende kampene tirsdag, men fikk det ikke til i finalen onsdag kveld.

Finnen fikk det første poenget etter at «Exo» tilsynelatende sendte ham ut av matten. Men finalemotstanderen tok dommerchallenge som han vant og ble idømt 1–0-ledelse fordi Mukubu angivelig hadde vært ute først.

Kontret i senk

Deretter fikk Sarkkinen fire poeng etter en kontring, og ledet 5–0 til pause.

– Han har vært best, men blitt straffet knallhardt av finnen i sonebrytingen, oppsummerte VG+ Sport-kommentator Mats Rolfsen.

Sarkkinen økte til 6–0 tidlig i den andre omgangen, og holdt den ledelsen tiden ut. Etter at kampen var over klappet Mukubu demonstrativt mot dommeren, og mye tyder på at 21-åringen følte seg bortdømt.

– Han gjør egentlig ingen feil, men blir straffet grovt, sa Rolfsen da tapet var et faktum.

Mukubu tapte også for Sarkkinen da de møttes i prestisjetunge Thor Masters i fjor.

21-åringen som er bosatt i Asker er kanskje tidenes største brytetalent i Norge, og spørsmålet nå blir om han kan ta med seg prestasjonene inn som senior. Han har lenge vært klar på at OL 2024 er et realistisk mål.

Mukubu var som nevnt helt overlegen i tirsdagens kamper. Først slo han Ismayil Rzayev fra Aserbajdsjan med solide 9–0 i åttedelsfinalen, og i kvartfinalen var det polske Adam Gardziola sin tur til å bli kastet rundt. Kampen ble stoppet på stillingen 9–1 til Mukubu.

Greske Ilias Pagkalidis ble offer i semifinalen da Mukubu vant 8–0. Mukubu representerer Sportsklubben 09 til daglig, og imponerte voldsomt da han tok gull i U23-VM i fjor.

PS! Det neste store målet er nå senior-EM i Zagreb i april, og til høsten er det senior-VM i serbiske Beograd (16. til 24. september). Det er også kvalifisering til OL i Paris.