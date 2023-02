TILBAKE PÅ TV-SKJERMEN: Felix Baldauf, her avbildet i november 2022, og brytelandslaget er tilbake med NRK-serien «Hodet i klemme».

Felix Baldauf før «Hodet i klemme»-retur: − Jeg var livredd

Landslagsbryter Felix Baldauf (28) forteller «alt» om en gammel familietragedie i sesong to av «Hodet i klemme», og under innspillingen havner han midt oppe i en ny.

– Det var tungt og vanskelig å se på, men jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Baldauf til VG etter å ha sett igjennom de fem første av de seks episodene.

Mandag slapp NRK fem episoder som skal følge opp knallsuksessen fra første sesong. Baldauf var fryktelig nervøs før han skulle få se hvordan resultatet av timevis med filming hadde blitt. Muskelbunten måtte se igjennom episodene alene.

– Det er så mange følelser i spill, og da måtte jeg være alene. Det ble mange tårer, forklarer han.

– Har du vært nervøs for hvordan du og din historie ville fremstå?

– Ja, som faen! Jeg var livredd ... Det meste av det jeg har filmet selv har jeg ikke klart, eller villet, se på etter at jeg filmet det, sier han åpenhjertig.

ÅPENHJERTIG: Felix Baldauf har fortalt mye om utfordringene han har hatt både på og utenfor idrettsarenaen. Bildet er tatt i januar.

Allerede i den første sesongen kom det frem at Baldauf har hatt en mildt sagt vanskelig oppvekst. Nå forteller han flere detaljer fra da han vokste opp i et hjem preget av morens alkoholproblemer.

I denne sesongen av serien går alt mye bedre for Baldauf, og han sier selv på film at han har det så bra at han nærmest venter på at noe fælt skal skje.

Det gjør det også, og på selveste julaften mister han et nært familiemedlem, sin 21 år gamle fetter, på tragisk vis.

– Det var helt sykt at jeg sa det jeg sa før jeg dro til familien i Tyskland på julaften. Man skal være jævlig forsiktig med å si at livet går på skinner. Det meste som skjer i livet får du ikke planlagt. Du kan planlegge treningen, men ikke livet, sier Baldauf ettertenksomt.

Han fremhever støtten han har fått fra resten av brytemiljøet etter den tunge tiden.

– Det var så sårt og fint å se hva Fritz (Aanes), Stig (André Berge) og Morten (Thoresen) og resten av gjengen sa og gjorde for å hjelpe meg.

– Jeg blir nesten litt stolt når jeg ser at jeg har klart å takle all motgangen også, legger han til.

Det er ikke bare familietragedier og elendighet i serien. Dokumentarteamet kommer ekstremt tett på idrettsprofilenes opp- og nedturer på og utenfor brytematten. Det er enorme konflikter mellom trenerteamet og utøverne, og det ender med at trenerduoen Aanes og Berge takker for seg.

– Jeg var fryktelig forbanna på Fritz for en del av de tingene som ble sagt, men for min del har jeg ingen vonde følelser overfor hverken Stig eller Fritz. Jeg ønsker dem alt godt, men for hele laget generelt var det bra at det skjedde en endring, sier Baldauf.

– De har også sin filosofi, og står ved den. Det er forståelig at de ikke ville mer. Jeg savner Stig og Fritz i livet, men lyver hvis jeg sier at jeg savner opplegget de siste årene.

Den danske duoen Szymon Kogut og Thor Hyllegård tok over jobben i januar, og skal i alle fall fortsette frem til EM i Zagreb i april.

– Hvordan fungerer det nye landslagsopplegget for deg?

– Jeg har det bedre mentalt, og sportslig akkurat nå har det vært jævlig bra. Jeg har hatt veldig gode resultater, blant annet i Bundesliga. Jeg har sinnssykt troen før sesongen.

– Har du noen hemmeligheter som ikke kommer frem i serien?

– Nei – jeg er jo fullstendig blottlagt. Haha! Nå bor jeg store deler av tiden i Kristiansund hos gamletrener Eren (Gjægtvik) og kona. Ungene deres har flyttet ut, og jeg har flyttet inn.

– Jeg er ingen Oslo-gutt, så det er ikke noe poeng for meg å bo der når jeg ikke har treningssamlinger. Her har jeg kompisene mine og naturen jeg er så glad i – jeg trives mye bedre.

I TV-serien er det også mye snakk om Tinder og kjærester. På spørsmål om hvordan det står til for herr Baldauf på området nå, svarer han:

– Sivilstatus er singel. Du må være så veldig egoist i det livet her med 150 reisedøgn i året. Jeg satser på å være sammen med brytingen til karrieren er over, men man vet aldri. Jeg har møtt fantastiske jenter jeg kunne tenkt meg å være sammen med, men det koster mye av en partner å være sammen med en som meg.

GAMLE RIVALER: Felix Baldauf (t.v.) og Marthin Hamlet avbildet i 2016, da de kjempet om den samme plassen på landslaget.

Sportslig er det først EM, og til høsten er det store målet VM – der deles også de første plassene til Paris-OL ut.

– Det er klart jeg vil bli europamester, men nå ser jeg på alle konkurranser – også EM – som læring, og da er sjansen større for at det kan koste en seier. Det viktigste er VM-medalje, som også vil bety OL-tur.

Han ser ikke for seg at det blir aktuelt å gi seg med bryting på mange år, og hevder det heller ikke frister særlig å gå veien som tidligere rival Marthin Hamlet har gjort inn i MMA.

– Det kan være mer penger og oppmerksomhet å hente der, men for meg henger den OL-medaljen høyest. Jeg driter egentlig i de pengene, altså.

– Jeg skal ha den OL-medaljen, altså. Om jeg så må holde på til jeg er 53 år – sånn som Stig-Andre Berge, fleiper Baldauf.