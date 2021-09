VM-håpets tannpine: Holdt på å besvime

EM-gullvinner Morten Thoresen (24) er glad smertefulle timer i tannlegestolen snart er over – to år etter at en finsk bryter ga ham en skikkelig kilevink.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Jeg føler at jeg er en ganske hardbarka nordlending. Men når du etter tre sprøyter med bedøvelse fortsatt kjenner det, da gjør det vondt altså, sier Norges kanskje største medaljehåp foran VM i Oslo 2. til 10. oktober.

Morten Thoresen er en av fire landslagsbrytere som blir gjenstand for spesiell oppmerksomhet i NRKs TV-dokumentar «Hodet i klemme». Første episode av totalt syv vises søndag 19. september. Den siste vil vies mesterskapet i Jordal Amfi.

Her kan du se traileren til TV-serien:

Men før den kommer så langt, gis seerne et brutalt innblikk i Morten Thoresens møte med behandlingsstolen og det kirurgiske utstyret til tannlegen, som Morten Thoresen faktisk omtaler som kjempebra.

– Vi må lide for skjønnheten. Det ordtaket er som skapt for meg, sier han spøkefullt.

Litt mindre tøff i trynet, er han – «fyttigrisen» – glad tannpinen skal være ved veis ende rett etter VM. Da vil tomrommet i Morten Thoresens munn være borte, omtrent to år etter at fortanna – i forbindelse med en siste «finpuss» foran VM den gang – forsvant.

– Det var på treningsleir i Finland. Det var siste finpuss. Vi skulle ha matcher for å komme inn i matchsituasjoner, forteller Morten Thoresen i «Hodet i klemme».

Han skulle bryte sin siste treningskamp mot en finne. Thoresen hadde angivelig kjørt ham i senk. I ren desperasjon forsøkte finnen å slå et grep. Det grepet ble til en u-real knockout, av tanna til Morten Thoresen.

– Tanna sto bøyd innover i kjeften, forklarer han.

På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å få en ny på plass, svarer Morten Thoresen at brytingen går først. Han har ikke kunnet ta seg råd til en uke uten trening, som han er nødt til etter at den er skrudd på plass.

Han hevder han er gjennom det verste når det gjelder tannlegebesøkene. Seansen i TV-klippet NRK har gitt VG tillatelse til å vise, var den verste.

– Jeg var til stede hele tiden. Men det var så rare smerter. Jeg husker at de holdt på langt inn i benet. Det var ikke langt unna at jeg besvimte, sier Morten Thoresen.

les også Tannløse Thoresen hadde ofret «hele kjæften» for OL-medalje

Etter at han i likhet med landslagskameratene i mai ikke klarte å kvalifisere seg for OL, var han heller ikke seg selv. Skuffelsen over ikke å være god nok for OL-billett var stor. Han var helt ferdig i over tre uker. Landslagssjef Fritz Aanes og hele gjengen, som han uttrykker det, fikk dratt ham tilbake. Uten nær forestående hjemme-VM ville det tatt lengre tid.

– Før VM har vi vært i utlandet og fått sparring, og er mye bedre forberedt enn før OL-kvalifiseringen (da covid-19 stoppet sparring i utlandet). Jeg er en helt annen person nå når VM kommer. Det vil bli en helt syk opplevelse, sier Morten Thoresen.