«This Is Oslo» kamp for kamp: Nordmennene herjer

Publisert: 26.05.18 19:30 Oppdatert: 26.05.18 21:01

KAMPSPORT 2018-05-26T17:30:43Z

SKUR 13 (VG) Utenfor skinner sola, men inne i Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo er det også rimelig hett. Her gir vi deg fortløpende status på de syv boksekampene som utgjør «This Is Oslo».

Totalt er åtte nordmenn fordelt på de syv oppgjørene i Skur 13 på Aker Brygge i Oslo. Boksestevnet kan du se eksklusivt på VG+ (trykk på lenken) , og under gir VG deg fortløpende oppdateringer på hvordan kampene går.

Glodi Eneste (Nor) mot Mika Joensuu (Fin)

34 år gamle Glodi Eneste fikk sin proffdebut mot finske Mika Joensuu (32). Den gikk han med bravur. I den andre runden satte Eneste finnen under et voldsomt press, det fortsatte han med i runde tre, og etter den fjerde og avgjørende runden var det ingen tvil. Glodi Eneste proffdebuterte med seier.

– Han vinner en soleklar poengseier. Det var en veldig god debutkamp av 34-åringen, kommenterte Erik Nilsen for VG.

– Det var utrolig deilig. Jeg er fornøyd og vil gjerne takke Melhus for å gi meg sjansen til å vise meg frem. Jeg håper på flere sjanser, sier Eneste.

Ingrid Egner (Nor) mot Nana Chakhvashvili (Geo)

Også ringreven Ingrid Egner (34) fikk sin proffdebut lørdag, det etter å ha gått over 150 kamper som amatør. Mot 15 år yngre Nana Chakhvashvili fra Georgia trøkket Dr. Egner (har doktorgrad i fysiologi) til fra start - og regelrett kjørte over motstanderen. I den andre runden hadde Egner så kontroll at hun smilte nesten hele runden mens hun hamret løs på 20-åringen fra Georgia.

Det holdt for Chakhvashvili, som kastet inn håndkleet før den tredje (av totalt fire) runder. Egner vant på teknisk knockout.

– En særdeles god debutkamp av Dr. Egner, mener Nilsen.

– Det var gøy. Det er skikkelig kult å bokse, smilte Egner til ringannonsør Frithjof Wilborn.

Simen Nysæter (Nor) mot Tamas Zadishvili (Geo)

For fjerde gang på fire forsøk kunne Simen Nysæter løfte armene for proffseier, og det nærmest til trampeklapp fra de fremmøtte i Skur 13. Nysæter tok virkelig tak i kampen i runde to, og i runde tre avbrøt dommeren kampen fordi han mente georgieren hadde fått nok.

– En stor, god og overbevisende seier av Simen, kommenterte Nilsen mens «Simen - olé, olé, olé» og «Seier’n er vår» runget ut over Skur 13.

– Neste mål for meg er å få en proffkamp til, enten i Namsos eller Trondheim, sier en fornøyd Nysæter.

Christoffer Darre (Nor) mot Marwan Palani (Nor)

To nye proffdebutanter, som begge kommer fra MMA-miljøet og der begge gikk for knocukout-seier. Det ble et særdeles intenst - og blodig - oppgjør, og da Darre touchet kinnet til Palani med hansken da dommeren skilte de to i runde to, kom det kjapt en «Hei, bitch»-kommentar fra sistnevnte.

Knockout ble det ikke, og etter fire runder var det til slutt Darre som vant kampen på poeng.

– Jeg er den beste bokseren her i dag. Hvem andre var bedre enn meg i dag? spurte en utslitt Darre hengende over tauene mens han ventet på dommernes poengsum.

– En fartsfylt kamp, kommenterte Erik Nilsen.

Hadi Srour (Nor) mot Artur Zemlianyi (Ukr)

Kevin Melhus (Nor) mot Ivan Lysytsia (Ukr)

Alexander Hagen (Nor) mot David Horokhovets (Ukr)

