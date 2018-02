TITTELKAMP: George Groves og Chris Eubank junior i aksjon i Manchester Arena lørdag kveld. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Groves ga Eubank en bokseleksjon

Publisert: 18.02.18 00:14 Oppdatert: 18.02.18 00:26

KAMPSPORT 2018-02-17T23:14:47Z

En smart George Groves (29) ga Chris Eubank junior (28) en leksjon i boksing da de møttes til tittelkamp i Manchester Arena sent lørdag kveld.

Det var Groves’ VM-tittel i super mellomvekt som sto på spill, og dommerne var skjønt enige om at han beholdt tittelen: 117–112, 116–112 og 115–113.

For George Groves kan seieren ha kostet dyrt: Ifølge BBC kan han ha fått skulderen ut av ledd i den 12. og siste runden.

– All honnør til Eubank for at han kom seg gjennom alle rundene, for det trodde jeg ikke han skulle, sa Groves til publikum etterpå.

– Skulderen er vond, men jeg skulle ikke la noe stoppe meg, fortsatte vinneren.

– Hvis han fikk skulderen ut av ledd og ikke kan bokse finalen i «World Boxing Super Series», så overtar jeg kanskje plassen hans, undret Eubank.

Han fikk et kutt over det høyre øyet i tredje runde, men det var hans beste runde til da. Groves hadde likevel tilsynelatende kontrollen, samtidig som publikum syntes det ble for lite «action» i Manchester Arena.

Det var åpenbart at Chris Eubank slet med å finne ut hvordan han kunne ta Groves, og kuttet over øyet gjorde ikke ting bedre for ham. Det kunne virke som om Eubank ikke hadde noen kampplan. Groves på sin side kunne beholde roen og hadde kontroll. Det ble stadig mer åpenbart at Eubanks eneste håp var et magisk knockout-slag.

Og Eubank-supporterne øynet en mulighet om at det kunne skje, for 28-åringen var absolutt «med». Han mistet balansen et ganger, men uten at det ble noen telling. Mot slutten ble det litt «vill vest», masse blod og drama - og publikum fikk valuta for pengene sine.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med kampen, sa Groves til publikum.

Det har blitt stilt spørsmål om Eubank har møtt sterk nok motstand i sine tidligere kamper, som hadde gitt 26 seirer og ett tap.

George Groves på sin side sto med 27 seirer og tre tap før nattens batalje. Han hadde tapt tre tittelkamper - to ganger mot Carl Froch og én gang mot svenske Badou Jack.

Chris Eubank senior er blitt 51 år. Han er en stor engelsk boksehelt etter 45 seirer på 52 kamper fra 1985 til 1998. Tapene kom stort sett de siste årene av karrieren. Før det var han flere ganger verdensmester og er rangert som en av de beste super mellomvekt-boksere noen sinne. Faren er aldri langt unna når sønnen går kamper.

– Vær klar for krig, sa Eubank på forhånd.

– Jeg har forberedt meg på dette hele livet, fortsatte Eubank og hevdet at han hadde «ammunisjon» til å slå ut Groves.

Groves og Eubank har de senere årene skadet hver sin motstander alvorlig i bokseringen. I 2016 ble Eubanks motstander Nick Blackwell alvorlig skadet da han tapte på teknisk knockout på Wembley Arena, og samme år kollapset Eduard Gutknecht etter 12 fryktelig tøffe runder mot Groves samme sted. Både Gutknecht og Blackwell er merket for livet.

Dette var altså semifinalen i turneringen «World Boxing Super Series», og vinneren skal kjempe om 60 millioner kroner og «Muhamad Ali Trophy», mot vinneren av møtet mellom Callum Smith og tyske Jürgen Brähmer neste helg.

Så spørs det bare om George Groves’ skulder er klar for finalen.