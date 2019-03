VISER SEG FREM: Katharina Thanderz poserer på pressekonferansen i Oslo tidligere denne uken. Foto: Team Sauerland

Thanderz tilbake – bokser skjebnekamp i kveld

Katharina Thanderz (30) sa opp meglerjobben for å satse for fullt på proffboksingen. Så ble hun skadet, og fratatt EM-tittelen. Lørdag kveld er hun omsider tilbake i ringen.

– Jeg satser 100 prosent på boksingen, og har aldri trent så mye og bra som nå, sier Thanderz til VG.

Hun bestemte seg for å klinke til i forkant av at EM-tittelen super fjærvekt skulle forsvares Frankrike 22. desember i fjor.

Halvt spanske Thanderz har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Spania. Etter å ha jobbet som eiendomsmegler i Altea, ved siden av idretten de siste årene, sa hun rett og slett opp.

– Det var et stort skritt å ta, men jeg følte at jeg måtte det for å få trent skikkelig, forklarer Thanderz.

Da passet det ekstremt dårlig at hun på høsten pådro seg en prolaps i nakken, måtte trekke seg fra titteloppgjøret.

VARMER OPP FOR HAVNAA: Kai Robin Havnaa skal bokse hovedkampen i Arendal. Katharina Thanderz (t.v.) og Hadi Srour (t.h.) skal i aksjon tidligere på kvelden. I midten står promotor Nisse Sauerland. Foto: Team Sauerland

– Det var litt overraskende at jeg ble fratatt beltet. Elhem Mekhaled, som skulle utfordre meg, fikk en annen motstander, vant kampen og overtok tittelen. Hun må etter hvert forsvare den mot meg, så vi får se hva som skjer fremover. Kanskje dukker det opp større kamper også, sier Thanderz og smiler lurt.

30-åringen er nå skadefri, og skal gå sin 11. proffkamp når Rachel Ball (fire seirer, null tap) er motstander i SØR Amfi lørdag kveld.

SVENSK SPARRING: Katharina Thanderz (t.h.) har gått mange sparringsrunder med svenske Joanna Ekedal (t.v.). De har treningsbaser bare en times kjøring fra hverandre i Spania. Foto: Privat

Stevnet, der Kai Robin Havnaa går hovedkampen, sendes direkte på Viasat 4 og Viaplay. Ubeseirede Thanderz får en glimrende mulighet til å vise seg frem, og dette er den første av to planlagte gjesteopptredener for promotorselskapet Team Sauerland.

– Det er viktig for meg å samarbeide med noen som har erfaring med kvinneboksere. Sauerland har jobbet med Cecilia Brækhus, Klara Svensson, Dina Thorslund og flere. Jeg må vise meg frem nå, sier Thanderz.

– Jeg mener Katharina har potensial til å ta en VM-tittel, og jeg ser frem til å jobbe med henne på dette stevnet. Det blir spennende å se hva hun har å by på, sier promotor Nisse Sauerland til VG.

