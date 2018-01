UTFORDRER OG FAVORITT: Francis Ngannou skal kjempe om tittelen i UFCs tungvektdivisjon i natt. Han er favoritt mot mesteren Stipe Miocic. Foto: Getty Images

UFC-analyse: Klart for «den mest spennende tittelkampen i UFCs tungvekthistorie»

Uansett utfall natt til søndag, vil UFC 220 markere et veiskille i tungvektdivisjonen. Enten vil Stipe Miocic (35) utpeke seg som en av tidenes tungvektere, eller så ser vi starten på regjeringstiden til Francis Ngannou (31).

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes ( @andreasroa på Twitter).

Dersom Stipe Miocic vinner nattens møte med utfordreren Francis Ngannou ved UFC 220 i Boston vil han ha satt en rekord. Denne rekorden henger høyt. Det er rekorden over flest forsvar av tungvektstittelen i UFC.

Når det kjempes for UFCs tungvektstittel er det MMA-høytid. Vinneren av kampen kan kalle seg «the baddest man on the planet», men vanligvis ikke veldig lenge. Tungvektsbeltet er nemlig litt spesielt.

Aldri har UFCs tungvektbelte blitt forsvart mer enn to ganger . De gamle legendene klarte bare to forsvar, profiler som Randy Couture og Tim Sylvia. Heller ikke i den moderne eraen klarte noen å holde tittelen lenger. Den kontroversielle og populære Brock Lesnar imponerte ved å forsvare tittelen to ganger. Mannen som stoppet Brock, og UFCs tungvektdivisjons store sønn, Cain Velasquez, lå lenge an til å kunne bli mannen som brøt forbannelsen. Også han falt.

Forbannelse.

Det er ordet som ofte går igjen når man snakker om UFCs tungvektbelte.

«Don't blink»-divisjonen

Tungvektsdivisjonen kan gjerne bli sett på som et sjansespill. Nevene flyr, og noen må jo bli knocket ut. Don't blink , og så videre. Menneskekroppens evne til å generere kraft skalerer med vekten, men det gjør ikke nødvendigvis motstandsdyktigheten til å bli knocket ut. Haka forblir den samme.

Treffer en tungvekter deg på tinningen er kampen over. Dette var én av de fristende forklaringene på at beltet bytter eier så ofte. Problemet er bare at vektklassens utvikling er så stabil. Ja, beltet skifter ofte eier, men hvem som er i toppen er dønn urokkelig. Det har ført til et slags mindreverdighetskompleks for UFCs tungvektere.

Den mest kjente tungvekteren i verden, Fedor Emilianenko, var en av de mest dominante utøverne gjennom tidene, men han konkurrerte aldri i UFC. Mange har hevdet at de historisk beste tungvekterne har konkurrert utenfor UFC. Frem til nå, selvsagt. Nå er det UFC som har monopol på talentene i den tyngste vektklassen. Det kommer nye utøvere til, men det er få diamanter blant alt kullet.

Nytt blod i tungvektstoppen er sjeldent.

Nykommer?

Det er faktisk ikke så lenge siden Stipe Miocic var nykommeren. Han steg gjennom rekkene i tungvektdivisjonen med letthet, og var beskrevet som en ny Cain Velasquez. I likhet med den gamle mesteren var Miocic en lettere tungvekter. Han veier vel 105 til 110 kilo. Han har en stil som gjerne vil holde tempoet i topp og kontinuerlig angripe. Han støtter seg mest på boksing, og (med unntak av lår- og leggspark) har han ikke et veldig bredt angrepsspekter, men han har alltid klinsj- og nedtakningsteknikker i bakhånd.

Cain var ikke mannen som kunne temme tungvektdivisjonen. Han trente for hardt, og klarte ikke å holde seg skadefri. Men kanskje hans stilmessige arvtaker kunne ta stafettpinnen og tøyle den kaotiske tungvektdivisjonen?

Stipe Miocic tok tittelen fra en tungvekter med sterkt posisjon i Fabricio Werdum, og slo deretter de to virkelig store navnene i tungvektdivisjonen utenom Cain Velasquez, nemlig Alistair Overeem og Junior Dos Santos. Miocic er en virkelig sterkt etablert UFC-mester.

Fremtiden?

Det er mye som står på spill. Miocic står foran en kamp som kan sette ham på kartet som den mest dominante tungvekteren UFC noen gang har sett. Han kan bryte forbannelsen. Men timingen han skal prøve å gjøre det i er svak. Han forsvarer nemlig tittelen mot en mann som ikke bare virker uimotståelig, men som ser ut som tungvektsdivisjonens fremtid.

Francis Ngannou har kun seks kamper i UFC. Han har bare konkurrert profesjonelt i MMA siden 2013. Likevel kommer han inn i kampen som favoritt. Det er et særlig slag i trynet når utfordreren er favoritt.

Det er vanskelig å sette fingeren nøyaktig på hva det er som gjør Francis Ngannou til tungvektsdivisjonens mest omtalte mann. En del av det er hans spesielle historie. Han var hjemløs for ikke så veldig lenge siden . Og fysisk sett er han mer som den perfekte tungvekter å regne .

I tillegg vinner han alle kampene sine, og han gjør det på grusomt vis. Vi ønsketenker ofte prospekter opp til urealistiske forventninger, vi MMA-fans. Vi vil helst at hvert nye navn skal ha et fantastisk potensiale. Mange utøvere blir opphypet langt forbi realistiske proporsjoner. Ngannou er ekte vare. Da han knocket ut Alistair Overeem var Ngannou ikke lenger hype, men en realitet. Han kan faktisk møte MMA-fans sine urealistiske forventninger, og det er sjeldent det er mulig.

Og dersom Francis Ngannou slår Stipe Miocic er Ngannou tungvektdivisjonens fremtid.

Veiskillet

Enten sender Miocic den mest fryktinngytende tungvektsutfordreren tilbake ned i rekkene – i sitt rekordsettende tittelforsvar – eller så bryter det store prospektet gjennom mot en av de mest dominante tungvekterne gjennom tidene.

Begge utfallene vil være historisk signifikante. UFC-kommentator Joe Rogan kalte kampen den mest spennende tittelkampen i UFCs tungvekthistorie.

Jeg er tilbøyelig til å være enig.