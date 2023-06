Boksing ser ut til å forbli på programmet for sommer-OL i Paris.

IOC vil beholde boksing på OL-programmet

Boksing ligger an til å være OL-gren også i neste års Paris-leker. Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefaler at særforbundet IBA igjen holdes utenfor.

IOC-styret la fram sine vurderinger i saken onsdag. En endelig avgjørelse blir tatt på en ekstraordinær kongress 22. juni.

Boksesporten har i lang tid stått i fare for å bli strøket fra OL-programmet. Årsaken er at IOC over flere år har kritisert Det internasjonale bokseforbundet (IBA) på en rekke områder som økonomi, ledelse, transparens, etikk og dømming. Forbundet ble i 2019 suspendert og fratatt retten til å stå som arrangør av boksekonkurransene i OL.

Nå ønsker IOC å utestenge IBA også i framtiden. I 2021 sto et uavhengig organ for gjennomføringen av boksingen i Tokyo-lekene, og den samme ordningen er planlagt for 2024-OL.

Boksing er foreløpig ikke inne på 2028-programmet, men Reuters erfarer at IOC-styret ønsker å videreføres sporten også når Los Angeles er vertskap.

IBA ledes av russeren Umar Kremlev. I fjor ble det ikke avholdt valg under kongressen, selv om Idrettens voldgiftsrett (CAS) slo fast at nederlenderen Boris van der Vorst uten grunn ble nektet å stille som motkandidat.

