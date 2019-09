STOR STJERNE: Jack Hermansson er blitt en av verdens aller beste MMA-utøvere. Dette bildet er fra seieren i Globen, Stockholm, i mai 2017. Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

MMA-Hermanssons store sorg – mistet faren i ung alder

Jack Hermansson (31) har hatt en tøff vei til toppen av MMA-verden rent sportslig, og i en ny dokumentarserie forteller Oslo-fighteren at oppveksten bød på utfordringer de fleste ville slitt med å takle. Familien hadde det trangt økonomisk, og da Jack var ni år døde faren.

– Det er få ting i livet jeg ville endret på om jeg kunne, men at faren min skulle ha vært i live er så klart en av dem, sier Hermansson til VG.

Han ønsker ikke å si så mye mer om farens bortgang, og det er første gang det kommer ut etter at han ble en profilert kampsportutøver.

Se første episode av dokumentarserien om Hermansson på Viaplay. Se en smakebit her:

31-åringen er i løpet av det siste året blitt en stor internasjonal MMA-stjerne, etter at han på imponerende vis har slått flere store proiler. Den siste var brasilianeren Jacare Souza i Florida i april. Det har også gitt ham solide betingelser i en ny langtidskontrakt med UFC – verdens største MMA-organisasjon.

Nå er han rangert som den sjette beste fighteren i UFCs mellomvekt-klasse. Lørdag 28. september går han hovedkampen på stevnet i København, mot amerikanske Jared Cannonier som er rangert fire plasser under.

Med seier vil Hermansson befeste sin posisjon helt i toppen, og han er ikke langt unna en tittelmulighet i løpet av de kommende månedene.

18 år gammel flyttet Hermansson til Oslo. Det handlet først og fremst om å skaffe seg en jobb, for hjemme i Sverige var det lite å hente. Det tok en tid med rimelig sparsommelige forhold i Norges hovedstad, før det ordnet seg med jobb. I tillegg hadde han begynt å trene MMA, og det er på Frontline Academy i Bogstadveien han har holdt til i hele sin aktive karriere.

Hermansson Han føler selv at han representerer Norge og Sverige like mye, og når han går kamper har han alltid med seg begge flaggene opp i buret.

TOPP SEKS: Etter seieren mot Jacare Souza (t.h.) i april har Jack Hermansson befestet sin posisjon i toppen av mellomvektdivisjonen. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Følte folk fryktet for fremtiden hans

Han vokste opp i Uddevalla, en times tid før Göteborg når man kjører E6 fra Norge. Han hadde fem søsken, var nummer tre i flokken.

– Vi vokste opp under veldig enkle forhold. Vi hadde ikke spesielt mye penger, og da jeg var liten så vet jeg at faren min jobbet utrolig hardt. Han hadde fire-fem jobber samtidig, og forsøkte å forsørge familien, forteller Hermansson i dokumentarserien «Inside Jack Hermansson» som har premiere på Viaplay fredag morgen.

– Da jeg var ni år tok faren min livet av seg, sier Hermansson.

Han beskriver oppveksten sin som «relativt tøff», men at han hadde det bra. Han alltid har hatt en følelse av at folk ikke har trodd at det skulle gå så bra med han og søsknene.

– Jeg hadde det som trengtes, og i de situasjonene der jeg ikke hadde det føler jeg at jeg har lært mye av. Jeg ville ikke endret på oppveksten min, sier Hermansson.

Han berømmer moren sin, som lærte ham at det var viktigst å være et godt medmenneske, og å følge drømmene sine. Moren og tre av søsknene hans bor fortsatt i Uddevalla.

– Mange av vennene mine har det ikke gått så bra for, men vi søsknene har klart oss utrolig bra. Jeg er stolt av at alle har klart å holde seg på bena og nå målene sine, sier Hermansson.

Han forteller også om sin tidlige fascinasjon for kampsport, og Bruce Lee var et av hans store idol. Men akkurat den drømmen var ikke moren så begeistret for at junior skulle leve ut. Brytesporten ble til slutt Jack Hermanssons vei inn i kampsportmiljøet. Det hadde også en overkommelig pris, som nok bidro til at lille Jack fikk muligheten.

– Det kostet 50 kroner i året, og det var greit, sier 31-åringen med et digert smil – det samme som senere har gitt ham kallenavnet «The Joker».

PS! Dokumentarserien er i tre deler, og det blir publisert en ny episode hver fredag frem til oppgjøret mot Cannonier.

