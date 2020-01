OPPTATT: Stig-André Berge (36) er som snarest en tur hjemom etter 2.-plassen i Roma onsdag, før han søndag drar til treningsleir i Danmark. Bildet er fra en treningsøkt i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen

Bryte-Berge glad for millionsatsing – vil hjelpe ungdom

Stig-André Berge (36) mener det er på sin plass at sporten hans nå halvannet år før VM på hjemmebane går i bresjen for et integreringsprosjekt. Målet er å få ungdom fra voldelige og kriminelle miljøer bort fra gaten – og inn på brytematten.

Nå nettopp

– Det er på tide at vi som idrett tar samfunnsansvar. At vi blir kalt bakgårdsidrett, er jeg litt lei av. Fattigmannsidrett er derimot positivt. Du trenger bare en shorts og sko. Det er enkelt, og alle er velkomne – uansett rase, kjønn og legning, sier OL-bronsevinneren fra 2016.

Onsdag tok han og Felix Baldauf (25) 2. plass i sine respektive vektklasser i et rankingstevne i Roma. Neste måned venter EM i Italia, i mars den europeiske OL-kvalifiseringen i Ungarn der kun finaleplass holder til deltagelse i Tokyo. Absolutt siste OL-sjanse er verdenskvalifiseringen – med samme krav – i Bulgaria i månedsskiftet april til mai.

Har deltatt i tre OL Stig-André Berge (født 20. juli 1983) vant bronsemedaljen i OL i Rio de Janeiro for tre og et halvt år siden. Han deltok også Beijing-OL 2008 og London-OL 2012. Tokyo 24. juli til 9. august kan bli hans fjerde OL. Gift med tidligere bryter Rosell Utne Berge (29). Sammen har de en snart to år gammel sønn, Nicklas.

– Det er knallhardt. Nåløyet er veldig trangt. Men kommer du først til OL, er muligheten for medalje veldig stor, påpeker Stig-André Berge – som OL-debuterte i Beijing for snart 12 år siden.

Han lyder overbevist når han «er rimelig sikker» på at tre av potensielt fem mulige norske brytere vil være på OL-matten om seks måneder.

Stig-André Berge er også sikker på at 1,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Dnb til bryteforbundets og Oslo kommunes satsing rettet mot utsatte områder og miljøer vil gi god avkastning. Tre skoler og 180 barn og ungdommer vil bli innlemmet i prosjektet, som – slik Stig-André Berge ser det – kan få ungdom vekk fra gaten og inn i en positiv aktivitet.

– Ikke alle kan drive med håndball og fotball. Det er viktig at vi kan presentere disse for bryting. Bryting har en hard kultur og et hardt miljø, men med strenge retningslinjer. Du tar den aldri med deg ut på gaten eller på byen, sier Norges mest profilerte bryter.

Før han ivrig tilføyer:

– Hvis du er en type med mye energi, hvis du for eksempel har ADHD, kan du få ut den og aggresjon på en helt annen måte enn å gå ut for å finne folk å slåss med. Det har å gjøre med mestringsfølelse. Bryting er kontrollert vold, sier han.

Han mener også at bryting og millionsatsingen er god match fordi sporten kan by på klubber og lokaler i de vanskeligstilte områdene integreringsprosjektet er rettet mot, samt at det er øremerket og ikke kan brukes på toppidretten. I tillegg tror han bryte-VM i Nye Jordal 2. til 10. oktober 2021 vil være en viktig motivasjonsfaktor for de involverte.

– Bryting er også stort i mange av landene disse barna og ungdommene opprinnelig kommer fra, sier Stig-André Berge.

Publisert: 17.01.20 kl. 09:35

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser