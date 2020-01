I VERDENSTOPPEN: Jack Hermansson er for øyeblikket rangert som den syvende beste UFC-fighteren i mellomvekt. Dette bildet er etter seieren mot Jacare Souza i april i fjor. Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

MMA-Hermansson erter UFC-rivaler i ny musikkvideo

Oslo-fighteren Jack Hermansson (31) ønsker storkamper mot britiske Darren Till (27) og meksikansk-amerikanske Kelvin Gastelum (28). Begge får gjennomgå i en musikkvideo der Hermansson selv spiller hovedrollen.

Molde-gruppen «Viking Death Trap» har nettopp sluppet låten «Bæng rett i bryne», og lørdag blir musikkvideoen publisert. Der har altså UFC-fighter Hermansson fått en meget sentral rolle.

MMA-utøveren har i løpet av de siste to årene kjempet seg helt til verdenstoppen i mellomvektsdivisjonen i gigantorganisasjonen UFC, og de tre siste kampene hans har vært hovedkamp. Til tross for tapet mot amerikanske Jared Cannonier i København i september, så er han en seier eller to unna tittelkamp.

Hermansson på tredjeplass blant de viktigste kampsportutøverne i Norge:

Hermansson har da også vært klar på at vil møte den britiske stjernen Darren Till fra Liverpool. Han debuterte nylig i mellomvektsklassen mot Kelvin Gastelum – en annen stor profil som Hermansson har ønsket å møte en stund.

– Jeg ønsker sterkt en kamp mot Till, men vi får se. Det viktigste er at jeg går kamper som tar meg nærmere tittelen, sier Hermansson til VG.

Se klipp fra videoen som slippes om få dager:

I den nevnte musikkvideoen er det ikke lagt veldig skjul på at Hermansson banker opp det som er en kombinasjon av Till og Gastelum.

Till har nemlig kallenavnet «The Gorilla» og sombreroen er en klar referanse til Gastelums meksikanske røtter.

HERMANSSONS ØNSKEMOTSTANDERE: Darren Till (t.v.) vant på poeng mot Kelvin Gastelum (t.h.) i november. Foto: Sarah Stier / X02835

– Gentleman

På slutten av videoen står Hermansson med Gorillaens avrevne hode i hendene. Ikke helt slik man er vant til å se den alltid smilende og høflige Hermansson.

– Er det en «ny og ufin» Hermansson vi ser konturene av her nå?

– Jack blir aldri ufin, han kommer alltid til å være en gentleman. Litt unik humor via en musikkvideo er innenfor, og noe vi tåler fra «gode» Jack Hermansson, sier Hermansson-manager Garcia som ikke tror UFC-rivalene vil bli veldig fornærmet av stuntet:

– Jeg tror de fleste vil dra litt på smilebåndet, inkludert alle de som føler seg truffet i mellomvektsdivisjonen.

– Dette kommer både rivaler og publikum til å ta med et smil, sier Hermansson selv.

Hermansson-manager David Garcia til VG forteller at initiativet til låten kom fra plateselskapet Universal Music.

Ny kamp i løpet av våren?

Så gjenstår det å se når Hermansson får sin neste kamp. Et møte med Till har vært aktuelt til UFC-stevnet i London 21. mars, men det begynner virkelig å haste. Det er også et stevne i Las Vegas to uker tidligere, og ikke minst i New York 18. april.

Jack «The Joker» Hermansson har brukt låten «The Joker» av Damien og Terje Tylden som sin innmarsjlåt de to-tre siste årene. Også der er fighteren meget sentral i musikkvideoen. Så spørs det om han nå har fått en ny innmarsj-låt til sin neste kamp.

– Det er det utelukkende Jack som bestemmer. Musikken er en del av forberedelsene og ritualet til Jack, og «The Joker»-låten har vært veldig bra for ham. Men han digger «Bæng rett i brynet», det synges på bred Molde-dialekt, og man får det ikke mer norsk enn det. Det hadde vært episk å se fans i verden synge på norsk. Vi får se, sier Garcia.

– Jeg har ikke tenkt på om den er aktuell til innmarsjen. Men jeg synes den er skikkelig fet, og jeg tror mange kommer til å gire seg opp til treningene med denne låta, sier Hermansson.

Populære innmarsj-låter

Emil Meek, som gjør comeback i MMA-buret 22. februar, har hatt Autokarmas «Fare, Fare Krigsmann» som sin innmarsj-låt. Det har bidratt sterkt til at den nå har nærmere 600.000 avspillinger på Spotify. Meek har også holdt flere konserter som gjesteartist i bandet.

Da Brækhus gikk sin første kamp på norsk jord i 2016, så var det «OnklP & De Fjerne Slektningene» som sto oppe i ringen og spilte «Endelig hjemme» - spesiallaget for anledningen. Den har nærmere 1,6 millioner avspillinger på Spotify.

