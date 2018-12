SISTE FORBEREDELSER: Cecilia Brækhus tok en rolig treningsøkt i Santa Monica onsdag formiddag, lokal tid. Foto: Klaudia Lech

Dollardryss for Brækhus – TV-inntektene i USA firedoblet

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Oppmerksomheten rundt Cecilia Brækhus (37) øker i USA, og hun får et solid inntektshopp fra TV-kanalen HBO når hun møter Aleksandra Magdziak Lopes (38) søndag morgen.

VG får bekreftet at HBO betaler 200.000 dollar til Brækhus, som altså går hovedkampen når den amerikanske storkanalen sender sitt aller siste boksestevne.

Det skjer 45 år etter VM-kampen i tungvekt, der George Foreman knocket ut Joe Frazier, var det første. Brækhus går altså hovedkampen på det historiske stevnet som skal markere slutten på en æra.

– Det er et meget sterkt signal at HBO sender tre kvinnekamper i det siste stevnet, og at Cecilia får hovedkampen. Det stemmer at hun får 200.000 dollar fra HBO, sier promotor Tom Loeffler til VG.

Fire ganger så mye

Da Brækhus bokset på HBO i mai, så var hun en del av den siste oppvarmingskampen før den mannlige superstjernen Gennady Golovkin gikk hovedkampen. Da fikk Brækhus 50.000 dollar .

Nå er summen firedoblet, og etter dagens kurs utgjør det rundt 1,7 millioner norske kroner.

– Det er jo helt greit det, og det er et resultat av den vanvittige jobben Tom har gjort her nede. Det er en trio jeg vil trekke frem som er utrolig viktig for meg. Det er Tom Loeffler, trener Johnathon Banks og advokat John Rein, som gjør en kjempejobb hjemme i Norge, sier Brækhus fornøyd.

I tillegg til HBO-inntektene har Brækhus solgt TV-rettighetene til VG+-abonnenter hjemme i Norge, for en sum som ikke er offentliggjort, men trolig ligger på rundt 300.000 kroner.

I tillegg har Brækhus en rekke private sponsoravtaler, men også store utgifter i forbindelse med kampene.

– Jeg har bodd på hotell i Santa Monica i over fem uker før denne kampen, og det er store utgifter til trener, sparringpartnere og støtteapparat, forklarer Brækhus som ikke vil si så mye om planene for 2019 ennå.

– Jeg må først og fremst vinne den kampen til helgen, og så får vi se hvordan det blir etter det. Det blir forhåpentligvis et par store kamper til, og så er karrieren over, sier den ubeseirede 37-åringen.

Større kamper i 2019?

Søndag morgen, norsk tid, går hun sin 35. proffkamp, og er storfavoritt mot polskamerikanske Aleksandra Magdziak Lopes. Neste år kan det bli kamper mot MMA-stjernen Cris Cyborg, og ikke minst den doble OL-mesteren Claressa Shields, som også bokser på stevnet i Los Angeles i helgen.

Det vil i så fall bli kamper som etter alt å dømme genererer langt større inntekter enn helgens oppgjør. Team Brækhus tjente gode penger da den norske boksedronningen gikk kamper i Norge i 2016, og 2017 .

PS ! Brækhus gikk også en kamp i Russland i sommer , et tilbud hun selv sier var så godt at hun «ikke kunne si nei»