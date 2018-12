KRONPRINSESSEN: Med plakaten av Cecilia Brækhus i bakgrunnen poserer Claressa Shields selvsikkert med VM-beltene og sine to OL-medaljer til ære for fotografene. Foto: Klaudia Lech

Supertalentet forklarer utbruddet mot Brækhus: – Det var så rart

SANTA MONICA, LOS ANGELES (VG) Den amerikanske boksestjernen Claressa Shields (23) ble provosert da Cecilia Brækhus (37) publiserte en video i sosiale medier, som hun følte var rettet mot seg.

– Det var så rart. Jeg var så glad for at vi skulle gå kamp på det samme stevnet, og så glad for at vi endelig skulle møtes. Så kom hun med disse kommentarene i det intervjuet, sier Shields til VG når vi treffer henne i forbindelse med en treningsøkt i Santa Monica.

– Kanskje de er tatt ut av sammenhengen, men jeg skjønte ikke hvorfor Cecilia angrep meg på den måten. Jeg elsker henne jo, og så sier hun på en måte at det jeg har oppnådd ikke er noe i forhold til henne, legger Shields til.

Shields er to ganger olympisk mester, og har på bare syv kamper sikret seg tre VM-belter.

Hun følte seg altså truffet da Brækhus nylig publiserte en promovideo der hun blant annet sier:

«Disse jentene er ikke der hvor jeg er. De er ikke ment å komme dit jeg er i løpet av et år eller to, eller fem-seks kamper. De kan si hva de vil, og gjøre hva de vil - det spiller ingen rolle, jeg har vært igjennom alt».

Det fikk Shields til å reagere spontant, og hun svarte på Twitter før Brækhus avviste at det var rettet negativt mot Shields:

Den forklaringen kjøper ikke Shields uten videre:

– Dette handler om kvinneboksing, hun burde heller vært her sammen med meg nå og promotert dette historiske stevnet. Jeg skulle være hyggelig, og vil gjerne bli vennen hennes. Jeg synes fortsatt hun er en fantastisk representant for kvinneboksingen. Enten hun liker det, eller ei, så elsker jeg henne. Hun klarer ikke å få meg til ikke å elske henne!

Fremtidige motstandere?

Shields og Brækhus har lenge blitt koblet opp mot hverandre som fremtidige motstandere, men søndag morgen går de hver sin kamp på samme stevne i Los Angeles.

Et stevne som altså markerer slutten på HBOs 45-årige historie som boksekanal, og som gjør det med tre kvinnekamper.

Brækhus avslutter det hele med sin VM-kamp i weltervekt mot polsk-amerikanske Aleksandra Magdziak Lopes. Shields skal forsvare sine VM-belter i mellomvekt (to vektklasser over weltervekt) mot belgiske Femke Hermans.

Brækhus har de siste årene vært rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse, men Shields, og ikke minst irske Katie Taylor, har tatt steget fra amatørboksing og markert seg som proffer på veldig kort tid.

Brækhus er klar på at hun ikke har så mange kamper igjen før hun legger opp.

– Husk at jeg er 37 år gammel. Jeg skulle gjerne vært noen år yngre, men tenker å gi meg mens jeg er på topp, sier Brækhus til VG.

Både Shields og Taylor kan, og bør, være høyaktuelle motstandere før den norske boksedronningen legger opp.

Brækhus mener Shields ligner på henne

Kritikken fra Shields tar hun rolig, men hun mener det også bunner ut i at 23-åringen er veldig ivrig etter å møte henne:

– Hun er klar som et egg. Hvis jeg hadde hatt behov for oppmerksomhet, så kunne jeg trykket på en knapp og det hadde eksplodert. Men jeg trenger ikke det akkurat nå. Jeg er ubeseiret, jeg er nummer én i verden og jeg skal gå hovedkampen på HBO, sier Brækhus.

– Claressa forstår kanskje ikke at det går an å porsjonere ut ting. Men jeg liker Claressa, og hun minner veldig om meg da jeg var ung. Det kommer mye rart fra henne, selv om jeg vet hun har enorm respekt for meg, sier Brækhus.

– Hvordan synes du hun er som bokser?

– Hun er virkelig på vei. Hun er i ferd med å finne seg selv, og sin identitet i ringen. Potensialet er enormt, og det blir veldig spennende å følge utviklingen hennes, avslutter Brækhus.

