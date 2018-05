HJEMMEFAVORITT: Darren Till (t.h.) slett voldsomt før innveiingen, men har i alle fall publikumsstøtten før kveldens oppgjør i Liverpool. Foto: Viaplay Figting

UFC-analyse: Ekstreme forventninger til Liverpool-helten Darren Till

VG

Publisert: 27.05.18 16:10

KAMPSPORT 2018-05-27T14:10:15Z

Stephen «Wonderboy» Thompson (35) burde anses som storfavoritt i kveldens møte med hjemmefavoritt Darren Till (25), likevel tror svært mange at engelskmannen Till vil vinne.

Analysen er skrevet av MMA-Revyens redaktør Andreas Roaldsnes (@andreasroa på Twitter).

Den alltid høflige «Wonderboy» synes kanskje ikke Tills raske klatring mot toppen er helt fortjent. Wonderboy er rangert som nummer én etter mesteren i vektklassen. Med unntak av sine kjempetette kamper med mesteren Tyron Woodley, har Thompson vært fryktelig dominant i weltervekt. Hvorfor er det da så mange som tror Till vinner? Hvorfor er det så høye forventninger knyttet til ham?

Se hele stevnet direkte, eller i opptak, på Viaplay Fighting fra kl. 16.30.

For en kort stund siden visste veldig få hvem han var. Ikke rart heller. Han hadde ikke møtt noe kjent motstand, gått kamper på UFCs regionale show i Europa og én kamp i Brasil. Med få unntak hadde Till møtt forglemmelige fightere, med tanke på mengden stortalent som UFC byr på.

MMA-revyen: Hør siste episode av podcasten

De fire første kampene hans reiste han for det meste rundt og var den upopulære motstanderen til hjemmefavoritten.

Se hvem som spås å vinne hver kamp i MMA-Revyens nye oddsblogg basert på MMA-statistikk.

Med unntak av Jessin Ayari (som er kjent som den første motstanderen Emil Meek fikk i UFC – men som endte opp med å avlyses) og Nicholas Dalby, så skal det godt gjøres for en MMA-interessert nordmann å nevne noen av Tills tidligere motstandere.

Grunnen til at folk snakker om Till i dag er sjokkfaktoren ved gjennombruddet hans.

Till var inntil nylig en helt uerfaren og anonym UFC-fighter i bunnen av UFCs mest toppede vektklasse, så fikk han på uforklarlig vis muligheten til å møte stornavnet Donald «Cowboy» Cerrone i Gdansk. Cowboy er kanskje på hell i karrieren, han har tross alt utfordret for tittelen i lettvekt, og sjeldent får en fighter gått flere kamper for tittelen om han eller hun ikke vinner den første.

Cowboy hadde 26 kamper i UFC før han møtte Till i Polen, og Till hadde fire kampers erfaring fra UFC. Fire UFC-kamper mot 26 skal være walkover. Vi var oppmerksom på risikoen Cowboy tok, men tenkte også at dette var en kamp han skulle vinne. I stedet kjørte Till over Cerrone tidlig i første runde i et sjokkerende kampforløp med sjokkerende konsekvenser .

Plutselig gikk Till fra å være en «ingen hadde hørt om», til å bli en stjerne med gjennombrudd. Hvorfor fikk Till Cowboy-kampen? Det er fristende å svare at UFC bruker «spaghetti-på-veggen»-metoden, der Till-Cowboy-matchingen bare er én av hundre delvis gjennomtenkte beslutninger når man skal sette opp 42 stevner i året for 500 fightere.

Hvem som er skadet og hvem som er tilgjengelig kan være de største faktorene. Av og til setter nok UFC bare opp kamper og håper på det beste. Samtidig er det fristende å tro at UFCs matchmakere så noe av potensialet før sjokkverdien fra Cowboy satte inn.

Jeg liker å tro at jeg så litt av potensialet for lenge siden.

Det var synlig da Till slo Nicholas Dalby. Danske Dalby er kjent og kjær for mange av oss norske MMA-fans. Han slo Mohsen Bahari i en femrunders tittelkamp i Cage Warriors, tok tittelen og dermed en UFC-billett. På sin reise gjennom UFC fikk Dalby mang en fighter til å se dårlig ut, men Dalby vant kun én kamp i organisasjonen, og det var debuten. Kamp nummer to var Till-kampen.

Ingenting Nicholas Dalby gjorde mot Darren Till beit på. Det var litt som en av de gamle scenene fra Bonanza på TV2s gamle søndagsformiddager, der lille Ben skal slåss med noen og whacker løs på ett eller annet berg av et menneske i en saloon. Slag etter slag preller av et uttrykksløst fjes.

Tills slag mot Dalby, derimot. Darth Vaders slag mot Luke Skywalker i Empire Strikes Back. Slagene med lightsaberen kommer lett som et pust, men young Skywalker kjemper med all sin makt for å motstå hvert av dem. Dalby ble reddet av klokken, men i tredje runde skrudde Dalby på mot en skadet og utslitt Till.

Dalbys sterkeste egenskaper gjennom mange kamper var utholdenhet og vilje til aldri å gi opp. Han presset Till til det ytterste og tok et uavgjort ved å få 10–8 av to av tre dommere i tredje runde. Likevel, monsteret Till var ute av skyggene.

Till kalles «The Gorilla». Ikke la profilbildet hans på sherdog.com lure deg. Till er massiv.

Han er lang og tung for vektklassen. Han er en av disse nye weltervekterne som ser ut som lett-tungvektere. Problemet med det er selvsagt at Till har hatt problemer med å komme ned på matchvekt. Han veide nesten to kilo for mye lørdag. Det er ikke første gang dette skjer.

Kanskje det er erfaringsnivået. Till er 25 år gammel, har ikke lang fartstid i UFC og topper allerede nå et kort på hjemmebane. Det er ikke godt å si klart hva Till har gjort galt i forberedelsene, men

kanskje det er vel mye press tidlig? UFC nekter å bygge prospektene sakte. Har du momentum vil UFC bane vei og gi deg den tøffeste motstanden. Pengene må tjenes nå, ikke senere, så oppfatningen er at prospekt-fruktene plukkes lenge før de modnes. Ble Till plukket for tidlig?

Till slo Cerrone, men først mot Wonderboy vil vi se om det var en tilfeldighet i den store sammenhengen.

Vi har sett på sjokkeffekten av Cowboy-seieren, vi har sett på Gorilla-tendensene til Till, og vi vet at han er ung og fremadstormende. En del av forventningene til Till kan også handle om et generasjonsskifte. Å beskrive noe som et generasjonsskifte sitter løst i munnen på folk, men jeg tror det er sant nå om weltervekt.

Kamaru Usman vant over Demian Maia forrige helg, og Colby Covington møter Rafael dos Anjos neste helg om interimsbeltet. Weltervektdivisjonen endrer seg.

De nye kommer inn og de eldre taper kampene sine.

Den nye generasjonen er kanskje her? 35 år gamle Wonderboy er egentlig for gammel til å hete Wonderboy. Og i døren står Gorillaen.

Kampanalyse

Stephen Wonderboy Thompson (14-2-1) mot Darren Till (16-0-1)

Jeg har tatt tilbake kampanalysene i disse UFC-analysene fremover. Basert på data lest av fra UFC.com har jeg laget en regresjonsmodell som spår utfallet påUFC-kamper basert på over tre tusen kamper i UFC fra 2010 til i dag. Modellen spår rett vinner i omtrent 68 prosent av kampene.

Se hvem som spås å vinne hver av kampene på nyheten MMA-Revyensoddsblogg.

Min UFC-modell anslår at Darren Till vinner mot Stephen «Wonderboy» Thompson, men det er mange grunner til at jeg er skeptisk til denne prediksjonen. For det første er Thompson en av veldig få UFC-fightere med en rendyrket karate-stil. Modellen min favoriserer slagvolum, ikke slagpresisjon. Modellen liker bedre Dominick Cruz-aktige fightere der jabber, bomslag og finter er med å forvirre motstanderen enn de som gjør dette med tålmodighet og uortodokse set-ups.

Machida og Wonderboy sine finter kan ofte være så lite som et hoftevrikk. Modellen fanger ikke så godt opp Wonderboys stil, nei, men i tillegg så syns jeg statistikken blir litt usannsynlig for dem.

Till har bedre striking-forsvar og nedtakingsforsvar enn Wonderboy, men Wonderboy har møtt ekstremt mye bedre motstand på det jevne enn Till. Så hvilken er da bedre, Tills 63 prosents striking-forsvar, eller Wonderboys 60 prosents? Darren Till har aldersfordelen, helt klart, men Wonderboy har erfaringsfordelen. Disse to variablene står ofte mot hverandre.

Modellen predikerer en Till-seier, men jeg er ikke så overbevist.