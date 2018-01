Showmannen Meek sikter mot stjernehimmelen: – Nå må han sjokkere verden

Publisert: 13.01.18 22:05

KAMPSPORT 2018-01-13T21:05:03Z

ST. LOUIS (VG) Emil Weber Meek (29) er solid «underdog» før møtet med nigerianske Kamaru Usman (29) natt til mandag, men den norske MMA-profilen har ifølge amerikanske MMA-eksperter alt å vinne.

– Det virker som om han er i ferd med å bli en superstjerne i Norge. Men kampen mot Usman er minst ett hakk opp i nivå, så han får det tøft. Det virker som om han vokser med utfordringen, og er selvsikker, sier UFC-kommentator Paul Felder til VG.

Han er også aktiv fighter, og har en rekke kamper i UFC. Han vet hva som skal til for å lykkes i verdens største MMA-organisasjon.

– Meek har definitivt stjernepotensiale. Mitt inntrykk er at UFC-ledelsen liker ham, og nå får han en høyt rangert motstander i sin andre UFC-kamp. Det gjenstår å se hvordan han presterer mot Usman, sier Felder.

Nigerianske Usman er en meget solid mann i weltervektklassen. Han har vunnet alle sine seks kamper i UFC, og han har ti strake seirer i sin profesjonelle karriere.

– Hvor god er Usman?

– Han er veldig god ... Vi snakker om en mann som har bryteferdigheter blant de tre beste i weltervektklassen. Han kan holde motstanderen nede og sørge for at han blir der, mener Felder og legger til:

– Nå må Meek sjokkere verden, og det virker som om han har mentaliteten til å levere.

– Det viser hvilken karakter han har når han tar en så tøff kamp. Usman har ferdigheter på et høyt nivå, og har nok ikke rangeringen og respekten han fortjener, sier journalist John Morgan til VG.

Han jobber for nettsiden MMAjunkie, og har fulgt UFC-sirkuset tett i mange år. Lørdag var han til stede på innveiingen på Westin Hotel i St. Louis der Meek går sin andre kamp i den mektigste MMA-organisasjonen natt til mandag, norsk tid.

Usman er rangert som nummer 11 i weltervekt, og Meek er foreløpig ikke blant de 15 beste. Så er det da også over et år siden nordmannen sist gikk kamp – da vant han på poeng mot Jordan Mein i Toronto.

– Fantastisk showmann

– Meek har definitivt ikke noe å tape her. Hvis han vinner er det en stor prestasjon som sender ham opp blant de rangerte fighterne. Hvis han taper, så spiller det ikke så stor rolle. Meek har allerede markert seg, mener Morgan og utdyper:

– Han er en fantastisk showmann. Han liker seg foran kameraet, og har en herlig pakke i tillegg til at han er en god fighter. Denne sporten handler mye om å skape show, og det gjør han.

Så skapte da også Meek litt røre på innveiingen. Etter at en rekke trauste og slitne fightere – tydelig preget av tøffe vektkutt - hadde vært innom, så var det Meek sin tur. Han kastet klærne, henvendte seg til folk i salen og poserte mens han flekset muskler og ropte «I’m holding, i’m holding». Til latter fra salen.

– Jeg liker å lage show. Men jeg føler meg veldig bra også. Det er aldri morsomt å kutte vekt, men det har gått greit denne gangen. Nå skal jeg drikke, spise og kose meg frem mot kampen. Jeg gleder meg virkelig – dette er min store sjanse, sa Meek til VG etter at vekta hadde vist 77,5 kilo.

Det var omtrent en halvkilo mer enn Usman.

En av hovedkampene avlyst

En av hovedkampene, mellom Vitor Belfort og Uriah Hall, ble for øvrig avlyst etter at Hall var så langt unna vekta at han ikke en gang møtte opp til innveiingen.

– Det er bra for meg, for da er det færre kamper og større sjanser for bonuser. Da kan jeg tjene 50.000 dollar for «Fight of the night» og det samme for «Performance of the Night», sier Meek og smiler lurt.

Han tjener rundt 100.000 for kampen uansett utfall, og får rundt samme sum dersom det blir seier. Skulle det komme en bonus på toppen vil det utgjøre rundt 400.000 kroner ekstra for 29-åringen.

