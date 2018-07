FEM BELTER: Cecilia Brækhus setter alle sine fem belter på spill i Moskva lørdag kveld. Foto: Russlands bokseforbund

Brækhus foran kveldens kamp i Moskva: – Det ville være dårlig PR for russerne om noen ble bortdømt

Publisert: 21.07.18 12:54

MOSKVA (VG) Cecilia Brækhus (36) setter alle sine verdensmesterbelter på spill i møtet med russiske Inna Sagajdakovskaja (33) i Moskva lørdag kveld. Hun er ikke redd for å bli bortdømt.

For første gang siden Cecilia Brækhus slo knockout på franske Anne Sophie Mathis foran et utsolgt Oslo Spektrum i oktober 2016 vil en tittelkamp med «The First Lady» vises gratis for nordmenn. Alle kampene i World Boxing Super Series vil sammen med Brækhus’ tittelforsvar sendes på Viasat 4 fra klokken 20.00.

– Russerne mener alvor. Dette er et stooort stevne, og de gjør en veldig god jobb, sier Cecilia Brækhus når vi møter henne på hotellet, som ligger bare et Andreas Thorkildsen-på-sitt-beste-kast fra Dinamo Moskvas fotballstadion.

– Hva med dømmingen?

– Det er noe man alltid må tenke vi. Vi har snakket mye om det. Vi føler at russerne gjør dette, fordi de ønsker å bli en internasjonal aktør og få flere slike stevner. Så derfor ville det være veldig dårlig PR for dem om noen skulle bli bortdømt.

– Hvem vil da komme hit neste gang og sette beltene sine på spill, spør Cecilia Brækhus, som virker særdeles rolig og harmonisk foran årets andre kamp, bare to og en halv måned etter den tøffe seieren over Kali Reis i California .

– Russerne ønsker flere stevner i fremtiden, og dommerne skal i utgangspunktet være nøytrale. Men man kan jo aldri være 100 prosent sikker noe sted i verden. Det beste er å stanse kampen før tiden, fastslår bergenseren offensivt.

På spørsmål om hun har en klausul om omkamp, svarer Brækhus smilende at det har hun alltid.

– Det er hyggelig for meg. Jeg vil selvfølgelig ha flest mulig seere, sier Brækhus.

Viasat hadde på forhånd rettigheter til dette stevnet, og Brækhus har bare kontrakt med de russiske arrangørene.

– Derfor har jeg ingen direkte avtale med Viasat denne gang. Russerne kom etter Los Angeles-stevnet og spurte om jeg ville komme - og jeg svarte ja!

Kampen går på TV i hele 64 land og det er ventet over 100 millioner seere. Sånn sett blir dette et høydepunkt i den norske bokserens karriere.

– Dette var det som gjorde det så attraktivt for meg å komme hit på så kort varsel.

Brækhus er ubeseiret på 33 kamper i sin proffkarriere. Sagajdakovskaja har bare syv proffkamper, men samtlige har endt med seier, tre av dem på knockout. Forskjellen i erfaring er enorm: Mens den norske tittelinnehaveren har 254 runder bak seg, har russeren bare 34.

PS: Hovedkampen er altså tittelkamp i cruiservekt mellom russeren Murat Gassiev (26-0) og Oleksandr Usyk fra Ukraina (14-0).