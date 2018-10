KAN NÅ LANGT: Ingrid Egner (t.h.) knuste georgiske Nana Chakhvashvili i proffdebuten i mai. I helgen er hun tilbake i ringen. Foto: Trond Solberg

Egner spås kometkarriere i bokseringen: – Verdensklasse

KAMPSPORT 2018-10-19T13:45:23Z

Ingrid Egner (35) gjorde ferdig utdannelsen som doktor før hun ble proffbokser. I helgen går hun sin andre kamp, og det er mange som mener hun kan nå verdenstoppen i løpet av veldig kort tid.

– Ingrid Egner er rett og slett verdensklasse, og det vil ikke ta lang tid før hun får store kamper hvis hun selv ønsker det, sier veterantrener Ulf Johansen til VG.

Han har selv sett Egner mye på trening de siste månedene, ettersom hun har sparret en med svenske Joanna Ekedahl, som trenes av Johansen.

– Jeg ser jo selv at hun er veldig god, og så har hun bokset jevnt med Katie Taylor som amatør. Det sier ganske mye, mener Johansen.

Egner har møtt Taylor tre ganger i amatørringen, og ifølge rapportene skapt problemer for den irske OL-mesteren som nå har markert seg som proffbokser.

Taylor har blitt koblet til en kamp mot Brækhus, men Egner kan også slå seg til toppen i flere vektklasser. Hun debuterte i lettvekt (maks 61 kilo), og skal nå gå kamp i super fjærvekt (59 kilo).

Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, har også store forventninger til veteranen som ble proff etter over 150 amatørkamper.

– Boksemessig og erfaringsmessig – både teknisk og taktisk, så starter hun på et veldig høyt nivå. Hun skal «bare» tilegne seg proffstilen gjennom flere kamper. Det er klart at hun kan stige veldig fort i gradene, sier Nilsen til VG.

Kommenterer stevnet i Skien

Han sitter ringside i Skien lørdag kveld, og kommenterer boksestevnet der Egner skal møte islandske Valgerdur Gudstensdottir (tre seirer, ett tap).

Et stevne som for øvrig vises direkte på VGTV for VG+-abonnenter. Sendingen starter kl. 17.50.

– Den største forandringen for Ingrid er at hun nå er proff, og hun er avhengig av å underholde for å få opp interessen rundt seg. Hun må overbevise publikum og TV-seere for at de skal ønske å se henne igjen, slår Nilsen fast.

Egner skal nå gå seks runders kamp, og Nilsen mener hun vil få rask progresjon både i motstand og antall runder. Kvinnenes tittelkamper er ti runder.

– Det kan skje veldig mye i løpet av et år eller to. Men det er selvfølgelig mest opp til Ingrid selv, sier Nilsen.

Egner selv er at den litt beskjedne typen:

– Jeg har jo rutinen fra amatørtiden, og det er en ny skole for meg å gå proff. Jeg synes dette er kjempegøy nå, men planlegger bare én kamp av gangen, sier Egner som det siste året har vært med i teamet rundt Cecilia Brækhus.

Egner har doktorgrad i fysiologi, og profileres som proffbokser ved navnet «Dr. Egner». Til daglig jobber hun som forsker ved kreftlaboratoriet på Rikshospitalet.

– Jeg har full jobb ved siden av, og det blir ikke aktuelt for meg å flytte til utlandet for å satse på proffboksingen, sier 35-åringen.

Etter debuten i mai var hun klar på at hun ønsket bedre motstand. Det har hun nå trolig fått i Gudstensdottir, hvis ene tap er mot den norske europamesteren Katharina Thanderz.

– Hun jeg møtte i første kamp var brukbar på papiret, men jeg har mye bokserutine og kjørte over henne. Hun jeg skal møte nå kan virkelig bokse, og ser sterk ut. Det blir morsomt, og jeg gleder meg, sier Egner som går ned én vektklasse til lettvekt.

– Vektkuttingen er ikke noe problem for meg. Jeg er veldig flink til å planlegge, og de kiloene jeg må ned er en rutinesak, sier Egner som også trener mye «crossfit».

– Jeg kom på tredjeplass i NM for klassen «pluss 35 år» i «funktional fitness», som er noe av det samme. Det er morsomt å trene boksing, men den fysiske delen liker jeg å gjøre med crossfit. Det er viktig for inspirasjonen å finne nye ting, sier Egner.