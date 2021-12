«Hodet i klemme» har skapt brytefeber: Se profilenes svenskeduell på VG+ Sport

NRKs dokumentarserie om det norske brytelandslaget har forandret hverdagen til profiler som Felix Baldauf (27), Morten Thoresen (24) og Oskar Marvik (26). Lørdag kveld ser du dem i aksjon på brytematten mot svenske rivaler.

Av Per Opsahl

– Det er som musikk i mine blomkålører at det er flere som har fått opp øynene for bryting. Det er så mange som har sett serien, og det er nydelig! sier en engasjert og nesten rørt Morten Thoresen til VG.

Han snakker om «Hodet i klemme», NRKs dokumentarserie som i høst har fulgt norske brytere på godt og vondt. Det har kanskje vært mest vondt, og de i utgangspunktet beintøffe utøverne har vist seg fra sine mest sårbare sider.

– Vi som skulle være med i serien ble enige om at det ikke skulle være noe filter. Det har vært vanskelig, men også fint – det er tydeligvis mange som kjenner seg igjen, sier Thoresen.

Han forteller at det er betydelig mer interesse rundt brytesporten.

– Folk stopper meg på gaten for å spørre om neste gang jeg skal konkurrere, og det synes jeg er utrolig artig, sier europamesteren fra 2020.

Thoresen og landslagskollegenes neste turnering vises direkte på VG+ Sport. Førstkommende lørdag fra kl. 18.00 er det «Fight Night» på Lambertseter bryteklubb der de norske stjernene møter svenske rivaler.

Turt å vise følelser

«Hodet i klemme»-skaper Kim Peder Rismyhr er imponert over tilgangen han og kollegene har fått i bryternes hverdag.

– De har latt oss slippe helt inn og turt å vise følelser i en skala vi knapt har sett i sportsdokumentar-sammenheng tidligere. Vi er ekstremt glade for den responsen serien har fått, sier Rismyhr til VG.

Felix Baldauf fortalte historien om problemene i oppveksten med alkohol og utrygghet i hjemmet. Han har også fått diagnosen Bekhterevs – som forklarer hvorfor han har slitt med enorme skadeproblemer – som også er en sentral del av serien.

– Det har vært så mye varme og støtte. Det er jeg så glad for, jeg var nervøs for å få et negativt stempel, sier Baldauf til VG.

Frierbrev fra begge kjønn

27-åringen blir også singel i løpet av serien, og det har ført til at han har fått en del tilbud fra folk som har fulgt serien.

– Haha! Jeg har fått frierbrev fra både her og der. Begge kjønn også, når jeg tenker meg om. Jeg takker høflig nei til alt, men det er viktig for meg å svare alle, sier Baldauf som i sin tid spøkte til TV 2 at kroppen hans var en Ferrari, som man ikke bare kan la stå i garasjen.

– Ferrarien står i garasjen nå, og porten er delvis låst, ler Baldauf.

PERSONLIGHET: Landslagstrener Fritz Aanes avbildet i forbindelse med et VG-intervju i november.

Landslagstrener Fritz Aanes er den personen som kanskje har markert seg mest i NRK-serien, og han fyrer løs følgende:

– Klippingen er helt enorm. Hvis denne serien ikke gjør rent bord på Gullruten, så skjønner jeg ingenting. Jeg er helt fascinert selv av hvor bra det er blitt, sier Aanes som også har opplevd en helt annen oppmerksomhet de siste månedene.

– Det har tatt av og interessen rundt landslaget er mye større. Det ble en liten oppsving da Stig-André Berge tok OL-bronse i 2016, men det dabbet av. Nå er vi på nye høyder.

– Blir du skuffet hvis ikke du nomineres som årets navn på Gullruten?

– Hahaha, ja! Jeg forventer som sagt rent bord.

Den store sportslige oppturen i serien kom da Oskar Marvik kapret VM-bronsen i 130-kilosklassen i Jordal Amfi i oktober.

– Folk jeg møter hyller serien, og det er virkelig hyggelig for oss bryterne at vi får positiv oppmerksomhet.

– Har du også fått frierbrev fra begge kjønn?

– Haha, ja det har blitt noen av dem ... Ikke bare på grunn av serien, men jeg har faktisk fått meldinger fra Iran om at jeg har skikkelig «husband-faktor», sier Marvik som må spise 7–8000 kalorier hver dag for å holde matchvekten.

– Det har blitt en del middagsinvitasjoner også. Etter VM-bronsen hadde jeg godt over 1000 meldinger i diverse innbokser. Det var helt crazy, og jeg har ikke fått svart på alt.

Håper på sesong to

– Hvis det blir en sesong to av «Hodet i klemme» – får seerne oppleve at du flytter fra mor og far på Tåsen da?

– Nei. Jeg så nettopp et program om apeørnen. Der spiser ungen seg stor og sterk, og så er det faktisk foreldrene som flytter ut av redet. Så det må i så fall være det som skjer i sesong to, humrer Marvik.

VM-HELT: Oskar Marvik tok VM-bronse på hjemmebane i oktober.

Det er fortsatt ikke avgjort om det blir en sesong to av «Hodet i klemme». I 2022 er det i første rekke EM i Budapest i mars, og VM i Beograd i september som ble de store hendelsene.

– I snitt har om lag 250.000 sett hver episode, og vi ser at tallene stadig øker. Vi hadde håpet på enda høyere tall, men det tar tid å bygge utøvere i en relativt ukjent idrett. Vi siktet oss mot en yngre målgruppe og ser at vi treffer godt der, noe vi er fornøyd med, sier redaksjonssjef utvikling i NRK Sport, Ellen Ramstad, til VG og legger til:

– Vi vurderer mulighetene for en sesong 2 i disse dager. Kvaliteten på sesong 1 har vært svært god. Men det er mange hensyn å ta, avslutter Ramstad.