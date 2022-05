INTENST: Amanda Serrano (t.v.) skapte kjempetrøbbel for Katie Taylor i New York i natt.

Brækhus ringside da Taylor vant dramatisk oppgjør: − Elektrisk!

19.000 tilskuere skapte en vanvittig stemning da en kvinnekamp for første gang toppet et boksestevne i Madison Square Garden. Amanda Serrano (33) var nær ved å slå ut Katie Taylor (35) i VM-kampen.

Av Per Opsahl

– Det var en helt elektrisk stemning, sier Cecilia Brækhus til VG etter å ha vært vitne til at Taylor til slutt vant på poeng.

Den ene dommeren hadde 96–94 til puertorikanske Serrano, men de to andre mente Taylor vant med 97–93 og 96–93.

– Det er OK at Taylor vinner, men jeg skjønner at Serrano-fansen er skuffet – det var veldig jevnt, slår Brækhus fast.

Dermed forsvarte Taylor alle de fire VM-beltene i lettvekt og står ubeseiret på sine 21 proffkamper. Irske Taylor tok også OL-gull i 2012, og er rangert som verdens beste kvinnebokser uansett vektklasse ifølge Ring Magazine.

FORTSATT MESTER: Katie Taylor sammen med trener Ross Enamait og manager Brian Peters (t.h.) etter seieren mot Amanda Serrano.

– Taylor har vært i tøffe kamper før, som mot Delfine Persoon, sier Brækhus om den irske stjernen.

Stappfullt

35 år gamle Taylor er enormt populær i Irland, og rammen rundt kampen i New York var enorm i tillegg til at det ble skrevet historie i kvinneboksing. Aldri før hadde en kvinnekamp vært hovedkamp i New Yorks storstue – en arena som har huset mange store boksekamper siden 1960-tallet.

Irske og puertorikanske fans skapte en helt vanvittig stemning. Det var såpass mye lyd at ringdommeren hadde problemer med å høre «gongongen».

STORE PROFILER: Laila Ali (t.v.) og Cecilia Brækhus var blant hedersgjestene på kveldens historiske boksekamp i New York.

Blant de 19.000 tilskuerne var Brækhus. Flere av de viktigste aktørene i kvinnenes boksehistorie sendte hilsener som ble vist på storskjerm i arenaen – blant andre Brækhus og Laila Ali, som også var til stede ringside.

De fikk se Serrano som i den femte runden var nær ved å slå ut Taylor. Mesteren var svært rystet og hadde problemer med å holde seg på bena da Serrano prikket inn den ene fulltrefferen etter den andre.

På imponerende vis hentet Taylor seg inn før den sjette runden og gjorde nok til å beholde tittelbeltene. Flere av de jevne rundene tippet nok i favør Taylor ettersom hun var den regjerende mesteren.

Serrano har på sine over 40 proffkamper vunnet VM-titler i syv (!) vektklasser – de fleste av dem i lavere vektklasser. Serrano er også meget slagkraftig, og står med imponerende 30 knockoutseirer. Dette var 33-åringens andre tap på 45 kamper, det første kom mot svenske Frida Wallberg i april 2012.

VENTET PÅ AVGJØRELSE: Amanda Serrano og Katie Taylor takker hverandre for kampen. I bakgrunnen skimtes Jake Paul, som har hjulpet Serrano frem til storkampen.

For lette for Brækhus

Det siste året har Serrano samarbeidet med Youtuberen Jake Paul, og bokset på hans stevner. Den oppmerksomheten har også bidratt til at hun fikk sjansen til å møte Taylor som har stjernepromotor Eddie Hearn i ryggen.

Nå gjenstår det å se om det blir en returkamp mellom Taylor og Serrano. Brækhus har gått opp en vektklasse, og regner det som urealistisk å møte Taylor i fremtiden.

– Da må jeg kutte av meg et ben, for jeg klarer ikke weltervekt en gang nå, sier Brækhus som selv har bokset foran over 10.000 tiskuere i Oslo Spektrum.

Nylig annonserte Brøkhus at hun skal bokse VM-kamp i super weltervekt i Colombia 13. august mot svenske Patricia Berghult.

PS! Taylor og Serrano veide inn til rundt 61 kg før denne kampen. Brækhus skal nå gå VM-kamp i super weltervekt der man kan veie 70 kg.