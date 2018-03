VANT PÅ POENG: Anthony Joshua (t.h.) sikret seg en klar poengseier i Cardiff mot Joseph Parker fra New Zealand. Foto: OLI SCARFF / AFP

Joshua med klar poengseier i storkampen: - Wilder! Let’s go, baby!

Publisert: 01.04.18 00:45 Oppdatert: 01.04.18 01:05

2018-03-31

For første gang i proffkarrieren vant ikke Anthony Joshua (28) på knockout, men han sikret seg et fjerde VM-belte med en klar poengseier mot Joseph Parker (26) foran 80.000 tilskuere i Cardiff. Nå er det bare én tittel som gjenstår...

118–110, 118–110 og 119–109 var poengene fra de tre dommerne etter 12 runder i storkampen, som det var store forventninger til.

Joshua hadde 20 knockoutseirer av like mange mulige, og Parker tok turen fra New Zealand med 24 seirer (18 på knockout) og null tap. Han hadde også med seg tittelbeltet i WBO, men det tilhører nå Joshua som dro i land en solid, taktisk seier.

Oppgjøret mellom de to ubeseirede tungvekterne var det historisk sus rundt, for det er ikke ofte at to ubseirede verdensmestere møter hverandre.

Men det ble aldri det helt store dramaet. Noe av skylden for det må ringdommer Giuseppe Quartarone regne med å få etter at han stykket opp kampen mer enn nødvendig.

Nå har Joshua tungvektbeltene til IBF, IBO, WBA og WBC. Han mangler nå bare tittelen i ett av de store forbundet; WBC.

Det beltet er det amerikanske Deontay Wilder som har, og nå tvinger det seg ganske sikkert frem et møte mellom de to. Det vil i så fall bli et tungvektsoppgjør som kommer til å generere enorm interesse verden over.

– Wilder! Let’s go, baby! Nå må vi gjøre business! ropte Joshua da han ble intervjuet oppe i ringen.

Oppgjøret i Cardiff ble altså sett live av 80.000 tilskuere, og sendt på TV-kanaler i over 200 land.

– I alle disse årene har britiske fightere vært nødt til å dra til Amerika. Nå er det på tide at det skjer her. Vi har vist at vi kan gjøre det her. Jeg vil ha Wilder eller (Tyson) Fury neste gang. Vi får se hva som skjer i slutten av 2018, sa Joshua.

Tyson Fury har ikke bokset siden november 2015 da han sjokkerte ved å vinne fortjent på poeng mot Vladimir Klitsjko. Briten er med andre ord lineær verdensmester, men ble fratatt alle titlene fordi han ikke har gått kamper. 29-åringen er ubeseiret, men har slitt med depresjon og rusproblemer.

PS ! Wilder står uten tap på 40 proffkamper, og har vunnet 39 av dem på knockout. Wilder har OL-bronse fra 2008, og Joshua har OL-gull fra London i 2012.

