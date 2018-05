BEHOLDT «BELTE-FAMILIEN»: De fem VM-beltene i weltervekt tilhører fortsatt Cecilia Brækhus. På rommet på Sheraton Gateway Hotel i Los Angeles poserer hun med beltene fra WBC (foran), WBO (midten til venstre), IBF, WBA (bak til venstre og IBO. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brækhus med «ville» Vegas-planer: – En stor drøm!

Publisert: 07.05.18 07:45

KAMPSPORT 2018-05-07T05:45:24Z

LOS ANGELES (VG) En lykkelig Cecilia Brækhus (36) viser stolt frem beltene hun beholdt etter dramaet mot Kali Reis (31). Nå sikter hun mot storstevne til høsten, og en «helnorsk» boksefest i Las Vegas tidlig neste år.

– Jeg planlegger to kamper til her i USA. Og den store drømmen min nå er å ha et eget stevne i Las Vegas. Jeg tror det er mulig å få til, og det hadde vært helt fantastisk, sier Brækhus til VG.

Først av alt ligger det an til at hun skal bokse på det neste stevnet til Gennady Golovkin, og det ligger i kortene at han omsider møter meksikanske Saul «El Canelo» Alvarez, som er utestengt for doping frem til midten av august.

Det vil bli en kamp som får enorm oppmerksomhet, og Brækus kommer etter alt å dømme til å bli en del av sirkuset.

– Signalene er at jeg kan gå siste oppvarmingskamp for Golovkin igjen, og i alle fall få en plass på hovedkortet der. Det var jo det som var den egentlige planen, og det vil være enormt, sier Brækhus.

Så er det altså konkrete planer om å få et spesialtilpasset stevne i Las Vegas der hun selv går hovedkampen, og det til et tidspunkt som passer norske TV-seere. Med ni timers tidsforskjell betyr det at stevnet må gå tidlig på ettermiddagen i Vegas.

– Det hadde vært «dritmoro». Tenk å få med boksere som Anders Eggan, Simen Nysæter og flere. Herregud så moro det hadde vært – en stor drøm! I Las Vegas ville ingen reagere om det er på formiddagen. Der er «alt» lov og greit, sier Brækhus.

For det er USA-gjennombruddet hun har hatt i hodet nå, og helgens kamp var bare starten.

– Når det gjelder inntekter til denne kampen, så blir det nok helt greit når vi summerer opp alt, men jeg har ikke hatt noe navn her. Nå tror jeg det vil bli mer fart på ting, sier Brækhus.

HBO-ledelsen skal ha gitt veldig positive tilbakemeldinger, amerikanske journalister VG snakket med etter kampen mente Brækhus hadde gjort en god figur.

Blant andre ESPNs Dan Rafael, som har over 220.000 følgere på Twitter, mener Brækhus vant fortjent og gjorde en god figur:

Pressedekningen generelt har gitt Brækhus en plattform å bygge videre på.

– Hun har fått en eksponering her som har vært veldig positiv. Det ser ut til at det åpner nye dører til det amerikanske sponsormarkedet også. Vi får se hvordan det utvikler seg den nærmeste tiden, sier Brækhus amerikanske PR-manager Bernie Bahrmasel til VG og smiler lurt.

– Er det realistisk at hun skal kunne toppe et eget stevne i Las Vegas?

– Definitivt. Det er noe vi jobber seriøst med, og har hatt håp om at går i orden.

Brækhus kommer ikke til å bosette seg i USA fremover. Det blir kun snakk om å lade opp til kamper i sitt nye miljø i Santa Monica.

– Boksesirkuset i Amerika spiser deg opp, så jeg nøyer meg med å ha oppkjøringene her. Jeg kan ikke bli slukt av denne verdenen. Jeg merker det allerede nå at det tar tak i deg, og suger deg inn. Det er så altoppslukende, sier hun.

– Golovkin og Vladimir Klitsjko har hatt oppkjøringer og kamper her, og så trukket seg ut igjen. Det er noe jeg vil følge. Se på Mike Tyson og en del av dem som ble her inne i dette vakuumet. Det er ikke sunt. Dette er for meg et eventyr, men det er tut og kjør på alle kanter.

– Det er viktig for meg å være i Norge med familie og venner, jobbe med prosjektene mine og lande ta litt tid vekk og få litt privatliv. Det blir ekstremt viktig fremover.

Brækhus gikk kamp på et mindre stevne i Florida i 2008, men det var møtet med Reis i Los Angeles som ble den virkelige USA-debuten. Brækhus ble rystet, og tok telling for første gang i karrieren, da Reis traff med en knallhard «høyre krok» i syvende runde.

– Planen var å utbokse henne i ti runder. Men hun var tung, det var stor styrkeforskjell. Det var ett slag hun fikk inn som var veldig bra og satte en spenning og nerve rundt kampen, beskriver Brækhus.

– Hvor rystet var du?

– Jeg ble vel litt mer overrasket. Det var aldri sånn at det ble svart, eller at jeg så stjerner, men jeg snublet litt også. Jeg hadde full kontroll, men det så kanskje litt mer dramatisk ut.

– Og det skapte en nerve i kampen som virkelig ga en publikumsvennlig kamp. Jeg skulle gjerne sett at det ikke skjedde, men det tok kampen opp på et annet spenningsnivå.

Poengseieren var relativt klar. To dommere hadde 96-93, og den siste 97–92 i favør Brækhus. Brækhus vant klart de fem første rundene, før problemene kom.

– Dette var viktig for kvinneboksing. Alle kvinnelige amatørboksere og proffboksere ba om en bra kamp. Hadde dette blitt en kjedelig eller ujevn kamp, så kunne det vært kroken på døren.

– Du bryr det overhodet ikke om at publikum buet på deg etter kampen?

– Nei, vet du hva. Det var så stort å være der. Reis er amerikaner, hjemmebokser og gjorde en fantastisk jobb mot verdens beste kvinnelige bokser. Vi er i Amerika, det må vi ikke glemme. Jeg har mer lyst til å legge vekt på at de eneste tilbakemeldingene vi har fått er at dette var en forrykende kamp.

Det ble smådramatisk i den siste oppkjøringen til kampen da plutselig trener Johnathon Banks dukket opp . Han var i utgangspunktet erstattet med Lucia Rijker til denne kampen fordi han var opptatt med en kamp i Sverige for to uker siden, og oppholdt seg i Tyskland da Brækhus ringte og ba ham komme.

Banks satte seg på flyet samme morgen som kampen, og landet bare timer før «gongongen» gikk.

– Jeg måtte følge magefølelsen, og det var at Johnathon kom. Til neste kamp blir det seks uker oppkjøring med ham. Da vil dere få se en ganske mye mer dominerende Cecilia Brækhus .

– Så samarbeidet med Rijker er helt over?

– Nei, vi hadde god kontakt, og jeg skal snakke med henne. Hun ringte og gratulert meg, og hun har vært fighter selv. Hun tok dette veldig fint.

Rijker bekrefter overfor VG at Brækhus helomvending var uproblematisk for henne.

– Jeg er så glad for at hun vant, og håper at hun i neste kamp får Banks med seg i en skikkelig oppkjøring. Så håper jeg at det blir litt mindre PR og trykk. Jeg var rett og slett litt bekymret for henne. Presset var enormt i forkant, sier Rijker.

Brækhus selv bedyrer at hun ikke skal bokse til hun er 40 år. Hun tenker to-tre kamper til, men ingenting er definitivt. MMA-stjernen Cris Cyborg, amerikanske Layla McCarter og Claressa Shields, og irske Katie Taylor er kamper som av ulike grunner kan bli store, men timing og tid avgjør hva som skjer.

– Hvilke følelser dukker opp når du tenker på at du skal gå «en siste kamp» – et punktum?

– Oi … Jeg tenker at det blir tungt og rart, sier Brækhus og holder seg for øynene.

– Men det blir et nytt kapittel. Jeg har en jobb med å legge til rette for livet etter boksingen. Og jeg har spennende prosjekter jeg skal følge opp.

– I juni reiser jeg til Uganda for å åpne en ny skole der som er oppkalt etter meg. «First Lady School». Jeg gleder meg enormt til å komme dit.

Hun skal nå være et par dager i Los Angeles før hun tar turen til New York for å få prisen som «årets bokser i 2017», treffe vennen Vladimir Klitsjko, og sitte ringside på et stevne i Madison Square Garden.

– Etter lørdag skal jeg ha bokseferie hjemme i Norge sammen med venner og familie. Det trenger jeg nå, sier Brækhus.

