PRISVINNER: Cecilia Brækhus viser stolt frem beviset på at hun ble kåret til den beste kvinnelige bokseren i 2017.

Fikk pris samtidig som Brækhus: – Kvinner skal føde barn. De skal ikke bli slått på

Publisert: 14.05.18 10:45

NEW YORK/OSLO (VG) Cecilia Brækhus (36) ble hedret i New York, som den første mottageren av prisen «årets kvinnelige bokser 2017». En annen prisvinner på den samme tilstelningen mener kampsport ikke er for kvinner.

Fakta Cecilia Brækhus Har VM-beltene i weltervekt i alle de store forbundene. Hun har 33 seirer på 33 proffkamper, ni på knockout.

Fikk natt til lørdag historiens første pris av BWWA (Boxing Writers Association of America) oppkalt etter den amerikanske bokseren Christy Martin som totalt bokset 59 kamper i perioden 1989 til 2012. 49-åringen er regnet for å være en av pionerene i kvinneboksing, og ble promotert av Don King.

De andre nominerte som «årets kvinnelige bokser» var Jessica Chavez, Naoko Fujioka, Mariana Juarez, Amanda Serrano, Claressa Shields og Katie Taylor.

Under den høytidelige utdelingen av prisene fra BWWA (Boxing Writers Association of America) fikk populære Egis Klimas den prestisjetunge utmerkelsen som «årets manager» – for andre året på rad.

Brækhus ble den første mottageren av utmerkelsen «årets kvinnelige bokser 2017» – utdelt av pioneren Christy Marin, som var en stor bokseprofil på 90- og 2000-tallet.

Klimas, som er manager for blant andre boksefenomenet Vasil Lomatsjenko, holdt en ydmyk tale hvor han først og fremst takket utøverne sine. Men da VG intervjuet ham senere på kvelden om Brækhus, klarte han ikke å legge skjul på sin skepsis til kvinneboksing.

– Brækhus blir historisk her i kveld. Synes du det er på tide at kvinner også blir hedret?

– Hva er min mening verdt, egentlig? Den betyr ingenting hvis folk liker det de ser. Men min personlige oppfatning er at kvinner ikke bør bokse, sier Klimas før han utdyper:

– Menneskekroppen er ikke ment å bli slått på. En manns kropp er ikke ment å bli slått på. Når en kvinnes kropp blir det, er det mer alvorlig. Hvis folk liker det, hvorfor ikke ... men personlig så støtter jeg det ikke. En kvinnekropp er mer skjør. Kvinner skal føde barn. De skal ikke bli slått på. Jeg føler ikke at det er riktig. Min mening er at kvinner ikke skal drive med noen kampsport i det hele tatt, sier Klimas til VG.

Oppgitt Brækhus

Brækhus orker ikke å la seg hisse opp av uttalelsene til Klimas.

– Jeg må jo smile litt ... «Kvinners jobb er å føde», sier Brækhus til VG uten at hun er særlig lysten på å argumentere mot synet til Klimas.

Hun har i løpet av sinn proffkarriere stadig blitt møtt med lignende holdninger. Det var mange som stusset da hun i 2008 ble den første kvinnebokseren i stallen til det tyske promotorselskapet Sauerland, derav kallenavnet «First Lady». Og hun ble lite imponert da tidligere proffbokser Ole Klemetsen kom med følgende uttalelse til BT i 2009:

– Jeg synes ikke kvinneboksing er noe særlig pent. Damer skal være feminine og ta seg bra ut. Ikke stå i en boksering og pådra seg blåveiser. De burde heller være hjemme på kjøkkenet og gjøre det bra der, sa Klemetsen den gangen .

– Den fyren er klin sprø! På vegne av alle kvinner kan jeg si at jeg ler meg i hjel av den fyren, sa Brækhus til VG den gangen .

Det hører med til historien at Klemetsen senere ble en sentral del av trenerapparatet til Brækhus, og var med på flere av de fire kampene hun har gått på norsk jord. Ti år etter at hun ble proff orker ikke Brækhus lenger å forsvare at hun driver med det mange fortsatt mener er en herreidrett:

– Vi brøt en enorm barriere forrige lørdag, og i går, sier Brækhus og tenker på kampen mot Kali Reis for en uke siden – og prisen hun fikk i helgen.

– Nå fortjener jeg litt fri, slår hun fast.

Får også ros av Klimas

Klimas sier at han bare så vidt fikk sett Brækhus vinne på poeng i en dramatisk kamp mot Reis i Los Angeles sist helg, i en kamp som ble historisk fordi den ble direktesendt på hovedkanalen til HBO. Det var første gang en kvinnekamp slapp til på storkanalen.

– Hun er god, hun er den beste i kvinneboksing.

Klimas understreker at det er flott at Brækhus ble hedret under tilstelningen i New York.

– Det er strålende at hun får prisen. Hun satte seg sine mål, og hun har nådd dem. Hun har mange folk som følger henne. Hun er blitt en stor stjerne, og det er veldig bra, sier han.

PS! Lomatsjenko bokset i Madison Square Garden. Der sikret han seg WBA-tittelen i lettvekt mot Jorge Linares:

