TILBAKE: Conor McGregor. Foto: Julio Cortez / TT / NTB Scanpix

Conor McGregor i tittelkamp den 6. oktober

Publisert: 03.08.18 23:54 Oppdatert: 04.08.18 00:08

KAMPSPORT 2018-08-03T21:54:58Z

Nå er det klart: Endelig skal Conor McGregor (30) tilbake i buret. Det skjer i Las Vegas den 6. oktober.

Han skal møte den ubeseirede lettvektsmesteren Khabib Nurmagomedov (29) fra Russland. McGregor har ikke gått kamper i UFC siden november 2016, da han vant over Eddie Alvarez .

Det var UFC-sjefen Dana White som fredag kveld norsk tid bekreftet at iren igjen skal i aksjon.

McGregor måtte gi fra seg mestertittelen i april fordi han ikke hadde forsvart den. Nurmagomedov har 26 seirer og ingen tap. Han ble mester i april etter å ha slått Al Iaquinta i tittelkamp. Det er første gang han skal forsvare tittelen.

I august i fjor møtte McGregor Floyd Mayweather til boksekamp. Mayweather vant på teknisk knockout.

Nurmagomedov kommer fra Dagestan i Kaukasus og fastslo tidligere fredag at han vil ha sin rettmessige del av pengepotten for en kamp mot McGregor.

– Hvis de vil ha meg i titteloppgjør mot McGregor, så får de betale meg skikkelig, sa han ifølge Sport Ekspress. Ifølge det amerikanske økonomitidsskriftet Forbes tjente Nurmagmedov 14 mill. kroner siste år (1. juni 2017–31.mai 2018).

Til sammenligning gjorde McGregor 805 millioner kroner på Mayweather-kampen og andre inntekter, ifølge samme Forbes.

Det ble sist uke klart at Conor McGregor slipper fengsel etter at han var en av flere personer som kastet gjenstander mot en buss full av UFC-fightere i april. UFC-stjernen meldte seg selv til politiet etter det ble utlyst en arrestordre på han. Nylig ble det kjent at han slipper med fem dagers samfunnstjeneste og at han må gå i sinnemesteringsterapi.

McGregor sto overfor 12 anklager knyttet til hendelsen. Anklagene kunne potensielt ha gitt han en fengselsstraff på opp til syv år, ifølge BBC.

Iren kunne også ha blitt nektet innreise til USA, ettersom vold kan føre til permanent utvisning. Dommen havner heller ikke på rullebladet hans, og dermed vil ikke MMA-utøveren få visumproblemer.