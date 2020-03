POPULÆR: Tyson Fury lander i Manchester etter å ha slått Deontay Wilder i Las Vegas i februar. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Bonde hevder han ble tilbudt penger for å skjule Tyson Fury-doping

Tyson Fury ble mistenkt for doping - men frikjent. Nå står en bonde frem og hevder at han ble tilbudt penger for å lyve i saken.

Tyson Furys promotor slår tilbake og hevder at bonden ikke er til å stole på.

Dette kommer frem i søndagens utgave av Daily Mail. Der hevder bonden Martin Carefoot fra Lancashire at han har vondt av løgnen og nå ønsker at offentligheten skal få vite sannheten.

Det er fire år siden Tyson Fury ble mistenkt for doping. Det ble den gang funnet spor av nandrolon i kroppen til Fury - før han vant verdensmesterbeltet fra Vladlimir Klitsjko.

Fury hevdet at han enten hadde fått i seg stoffet ved å ha spilt villsvin, eller at han tok kontaminert kosttilskudd. Briten ble senere frikjent. Nå sier bonden at han har fått kalde føtter og vil fram med sannheten:

– Jeg vitnet om at jeg leverte villsvinkjøtt til Fury og hans stab, men jeg har aldri hatt eller slaktet villsvin. Jeg ble tilbudt 25 000 pund for å hjelpe. Jeg gikk bare med på det, sier Carefoot til Daily Mail nå.

25 000 pund tilsvarer drøyt 300 000 kroner. Carefoot hevder at han aldri har fått disse pengene.

– Jeg blir kvalm av løgner og bedrag og offentligheten må få vite sannheten, sier bonden til avisen, som skriver at Carefoot underskrev på et papir som bevitnet at han hadde levert kjøttet til Team Fury. Dette var blant dokumentene som det britiske antidopingbyrået UKAD kan ha brukt da de tok sin avgjørelse.

Nå skriver UKAD til Daily Mail:

– Vi vil alltid gjennomgå eventuelle bevis i forhold til antidopingovertredelser, og iverksette etterforskningsinnsats der det er nødvendig. Hvis noen har informasjon som kan være av interesse for UKAD og dets undersøkelser i noen saker, oppfordrer vi dem til å kontakte oss.

Denne saken startet med at Tyson Fury testet positivt for nandrolon i februar 2015. Men saken mot ham ble ikke startet før i juni 2016. I mellomtiden hadde han blitt ubestridt verdensmester etter å ha slått Klitsjko. Carefoot hevder at han i november 2016 ble oppsøkt av en venn som kjente en person i Furys krets. Han ble spurt om lyve ved å si at han hadde levert kjøtt til bokserens team, uten at han hadde gjort det.

UKAD bekrefter ikke overfor Daily Mail at dokumentene fra Carefoot ble brukt da de tok sin avgjørelse, men en anonym kilde hevder overfor avisen at den skriftlige bekreftelsen fra bonden var viktig.

– Det går ikke an å stole på en løgner. Løy han den gang eller nå? Dette er en mann som er beredt til å begå mened, sier promotor Frank Warren til Daily Mail.

Publisert: 15.03.20 kl. 12:35

